Paysandu encerra Série B com a pior campanha de um time paraense na era dos pontos corridos

O Paysandu encerrou nesta sexta-feira (31) a mais amarga temporada de sua história recente. O rebaixamento à Série C foi confirmado com três rodadas de antecedência, após a derrota para o Atlético-GO, em Goiânia — e os números transformaram 2025 em um ano histórico...pelos piores motivos. O clube bicolor fez a pior campanha de um time paraense na era dos pontos corridos, desde 2006, e registrou também o maior número de derrotas de sua história em uma Série B.

VEJA MAIS

O Papão soma apenas 27 pontos em 36 rodadas, desempenho que nem mesmo o rival Remo alcançou em sua queda de 2007, quando terminou com 36 pontos. O rebaixamento, decretado com três rodadas de antecedência, também faz do Paysandu o time paraense que caiu mais cedo em uma edição da competição.

Como ironia do destino, o fim dessa trajetória aconteceu justamente no dia de Halloween, o “dia das bruxas” — um cenário perfeito para uma temporada que o torcedor bicolor dificilmente vai querer lembrar.

Números que explicam a queda

Mesmo com a quarta maior média de público, o Paysandu terminou a competição com um dos piores desempenhos da história da Série B. Foram 5 vitórias, 12 empates e 19 derrotas, números que expõem um time que nunca conseguiu reagir após um início irregular.

O aproveitamento, de apenas 25%, é o menor já registrado por um clube paraense na era dos pontos corridos.

Além disso, o time ficou 31 das 36 rodadas na zona de rebaixamento — e 12 delas na lanterna. A oscilação constante de treinadores, as contratações que não renderam e o desmonte precoce do elenco completam o retrato de um ano que termina com o clube de volta à Série C pela 15ª vez em 33 edições do Campeonato Brasileiro.