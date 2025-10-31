‘Cayxão’ fechado: Paysandu perde para o Atlético-GO e confirma rebaixamento à Série C de 2026

Com três partidas ainda por cumprir, o Paysandu perdeu o direito moral de se identificar como clube da Série B. Após 35 jogos, o Papão da Amazônia naufragou na escuridão de incertezas que o arrasta, em definitivo, à Série C, ao perder por 2 a 1 para o Atlético-GO, em Goiânia. A derrota decretou a queda em pleno Dia das Bruxas — data que, maldosamente, veste de “morto-vivo” o bicampeão nacional.

O primeiro tempo da partida começou equilibrado. Sem muitas expectativas, os dois times passaram os primeiros minutos trocando passes, com pouca efetividade e sem criar chances claras na área adversária. O primeiro ataque de perigo ocorreu aos 8 minutos: após troca de passes no meio-campo, Carlos Eduardo chutou forte, mas a bola desviou e saiu pela linha de fundo.

A segunda oportunidade também foi do Papão. Aos 20, o time cruzou a bola da direita e Marlon finalizou para a defesa do goleiro Paulo Vitor. Em seguida, veio a resposta do Atlético, com boa jogada de Lelê, que terminou em um chute perigoso do ex-atacante bicolor Jean Dias. A redenção do Papão veio aos 30 minutos, quando Kauan tentou dominar a bola na área e acabou tocando com o braço. Penalidade para o Papão. Garcez cobrou, o goleiro rebateu, e Anderson Leite aproveitou para abrir o placar.

O grande problema veio na sequência: o Atlético reclamou de uma possível invasão de área antes da cobrança. Após revisão do VAR, o gol foi corretamente anulado, e os donos da casa retomaram a posse de bola, mantendo o placar inalterado. Temendo o prejuízo, o Papão continuou pressionando e, pouco depois, Garcez marcou novamente — desta vez de cabeça, encerrando o primeiro tempo com a vantagem bicolor.

2º Tempo

Na etapa complementar, os dois times promoveram mudanças. No Atlético, entraram Federico Martínez, Robert e Arial, nos lugares de Kauan, Danielzinho e Yuri. Do lado bicolor, Márcio Fernandes lançou João Marcos na vaga de Wendel. Mas quem despertou foi o time da casa, que, em uma jogada oportuna pela direita, empatou com Lelê. A jogada começou com Robert, que avançou próximo à grande área, chutou, e Matheus Nogueira rebateu nos pés de Lelê.

A partir dos 20 minutos, o jogo ganhou mais velocidade, com as equipes se arriscando mais. O Paysandu, como o maior interessado no placar, quase voltou a marcar aos 26, quando Marlon levantou na área e Garcez cabeceou muito perto do canto esquerdo. O lá e cá ganhou intensidade, e quem soube aproveitar foi Robert, que desempatou a partida aos 30 minutos, com um chute da direita da área — de pouco ângulo, mas o suficiente para vencer Matheus Nogueira: 2 a 1.

Dali em diante, o duelo seguiu em ritmo protocolar. De forma honrosa, o Paysandu manteve-se firme até o fim do tempo regulamentar. Antes disso, fez o que se espera de um bom guerreiro: lutou até o fim. Garcez, João Marcos, Marlon — todos tentaram, mas sem sucesso. Aos 52 minutos, o árbitro paulista Lucas Canetto Belote decretou o fim da partida — e com ele, o rebaixamento bicolor. Agora, o Paysandu apenas cumpre tabela, enquanto tenta se livrar da lanterna que o acompanhou por boa parte da competição.

Ficha Técnica

Data: Sexta-feira, 31 de outubro de 2025

Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Lucas Canetto Belote (SP)

Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho (SP) e Raphael de Albuquerque Lima (SP)

VAR: Michel Patrick Costa Guimarães (MG)

Cartões Amarelos: Guilherme Romão (Atlético-GO) Edílson, Ramon Vinícius (Paysandu)

Atlético-GO: Paulo Vítor; Valdir (Luizão), Tito, Adriano Martins, Guilherme Romão; Ronald, Kauan (Federico Martinez), Danielzinho (Robert), Jean Dias (Ham); Yuri (Ariel) e Lelê.

Técnico: Rafael Lacerta

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson, Thalisson, Maurício Antônio, Reverson; Pedro Henrique; Anderson Leite (André Lima), Carlos Eduardo (Ramon Vinícius); Wendel (João Marcos), Garcez e Marlon.

​Técnico: Márcio Fernandes