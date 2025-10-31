Capa Jornal Amazônia
Goleiro Matheus Nogueira resume rebaixamento do Paysandu: 'Não tivemos competência'

O jogador defendeu um recomeço no clube, dando a entender que pretende permanecer no time

O Liberal

O goleiro Matheus Nogueira resumiu em poucas palavras o sentimento do Paysandu após o rebaixamento confirmado na noite desta sexta-feira (31). Em entrevista à ESPN, logo após a derrota por 2 a 1 para o Atlético-GO, o jogador reconheceu a falta de competência da equipe ao longo da Série B e defendeu um recomeço para o clube, dando a entender que pretende permanecer no time.

“Não temos que falar nada, não tivemos competência suficiente pra atingir o objetivo mínimo, que era a permanência. É reconstruir, juntar os cacos pra ano que vem a gente voltar melhor como time, como clube. É levantar a cabeça que o trabalho continua”, declarou Matheus, visivelmente resignado. 

O resultado em Goiânia selou matematicamente o rebaixamento do Papão para a Série C de 2026 — a 15ª participação do clube na terceira divisão nacional em 33 edições do Campeonato Brasileiro.  

A derrota também simbolizou o fim da pior campanha da história bicolor em competições nacionais, com apenas 27 pontos em 36 rodadas, desempenho que manteve o time praticamente o torneio inteiro na zona de rebaixamento. 

 

 

