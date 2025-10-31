Capa Jornal Amazônia
Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens

O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026

Fábio Will
fonte

Marcelinho após derrota do Paysandu (Wagner Santana/ Oliberal)

O Paysandu foi rebaixado para a Série C de 2026 e os torcedores do Remo fizeram a festa. Vários memes pipocaram nas redes sociais provocando o rival.

A queda do Papão com três rodadas de antecedência fez o torcedor azulino cair em êxtase em uma noite do Dia das Bruxas. Vários perfis provocaram o Paysandu e não perderam a chance de zoar o clube alviceleste.

image Com pés de galinha e asas, Remo provoca o Paysandu após rebaixamento para a Série C
O Leão não deixou barato a queda do Paysandu para a Série C e fez a festa do Fenômeno Azul nas redes sociais

image Em meio às lágrimas, executivo do Paysandu lamenta o rebaixamento: 'A torcida e o clube não merecem'
Coube a Carlos Frontini a missão de encarar a realidade na primeira entrevista após a queda

Veja alguns memes

memes

O Remo é o terceiro colocado na Série B e luta para conquistar o acesso à elite do futebol brasileiro. O Leão joga contra a Chapecoense-SC, no domingo (2), no Baenão e se vencer, fica próximo de subir à Série A.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

