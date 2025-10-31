Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens

O Paysandu foi rebaixado para a Série C de 2026 e os torcedores do Remo fizeram a festa. Vários memes pipocaram nas redes sociais provocando o rival.

A queda do Papão com três rodadas de antecedência fez o torcedor azulino cair em êxtase em uma noite do Dia das Bruxas. Vários perfis provocaram o Paysandu e não perderam a chance de zoar o clube alviceleste.

VEJA MAIS

Veja alguns memes

memes Reprodução Internet Reprodução Internet Reprodução Internet Reprodução Internet Reprodução Internet Reprodução Internet Reprodução Internet Reprodução Internet Reprodução Internet Reprodução Internet Reprodução Internet Reprodução Internet Reprodução Internet

O Remo é o terceiro colocado na Série B e luta para conquistar o acesso à elite do futebol brasileiro. O Leão joga contra a Chapecoense-SC, no domingo (2), no Baenão e se vencer, fica próximo de subir à Série A.