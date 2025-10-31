Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 Fábio Will 31.10.25 23h14 Marcelinho após derrota do Paysandu (Wagner Santana/ Oliberal) O Paysandu foi rebaixado para a Série C de 2026 e os torcedores do Remo fizeram a festa. Vários memes pipocaram nas redes sociais provocando o rival. A queda do Papão com três rodadas de antecedência fez o torcedor azulino cair em êxtase em uma noite do Dia das Bruxas. Vários perfis provocaram o Paysandu e não perderam a chance de zoar o clube alviceleste. VEJA MAIS Com pés de galinha e asas, Remo provoca o Paysandu após rebaixamento para a Série C O Leão não deixou barato a queda do Paysandu para a Série C e fez a festa do Fenômeno Azul nas redes sociais Em meio às lágrimas, executivo do Paysandu lamenta o rebaixamento: 'A torcida e o clube não merecem' Coube a Carlos Frontini a missão de encarar a realidade na primeira entrevista após a queda Veja alguns memes memes Reprodução Internet Reprodução Internet Reprodução Internet Reprodução Internet Reprodução Internet Reprodução Internet Reprodução Internet Reprodução Internet Reprodução Internet Reprodução Internet Reprodução Internet Reprodução Internet Reprodução Internet O Remo é o terceiro colocado na Série B e luta para conquistar o acesso à elite do futebol brasileiro. O Leão joga contra a Chapecoense-SC, no domingo (2), no Baenão e se vencer, fica próximo de subir à Série A. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 FUTEBOL Com pés de galinha e asas, Remo provoca o Paysandu após rebaixamento para a Série C O Leão não deixou barato a queda do Paysandu para a Série C e fez a festa do Fenômeno Azul nas redes sociais 31.10.25 22h15 Futebol Lei do ex? Três jogadores de Remo e Chapecoense reencontram antigos clubes no domingo (2) Duelo entre as equipes com melhor momento na Série B terá lateral Marcelinho, meia Pavani e atacante Neto Pessoa de frente para antigos companheiros. 31.10.25 17h11 SÉRIE B Destaques no Remo, Pedro Rocha e Diego Hernández exaltam confiança na reta final da Série B Destaques do Leão Azul, dupla elogia trabalho de Guto Ferreira e mira o acesso histórico à Série A após 31 anos 31.10.25 15h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 VAGA GARANTIDA Paysandu é o 17º time confirmado na Série C 2026; veja outros times que disputarão a competição Com 17 equipes já definidas, a composição completa da Série C 2026 será conhecida em 22 de novembro, data da última rodada da Série B 31.10.25 22h31 FUTEBOL Com pés de galinha e asas, Remo provoca o Paysandu após rebaixamento para a Série C O Leão não deixou barato a queda do Paysandu para a Série C e fez a festa do Fenômeno Azul nas redes sociais 31.10.25 22h15 Futebol ‘Cayxão’ fechado: Paysandu perde para o Atlético-GO e confirma rebaixamento à Série C de 2026 O dia 31 de outubro marca oficialmente a queda bicolor à Série C, de onde havia saído com muito custo em 2023 31.10.25 21h03