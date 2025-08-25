Capa Jornal Amazônia
Pode guardar ovos na porta da geladeira? Veja como armazenar corretamente

Descubra a maneira correta de conservar os ovos e proteger sua saúde

Hannah Franco
fonte

Pode ou não pode? Descubra onde guardar ovos na geladeira (Pexels)

A geladeira transformou a maneira como armazenamos e consumimos os alimentos no dia a dia. Desde que foi criada, tornou-se um item indispensável nas cozinhas, ajudando a preservar ovos, carnes, vegetais, bebidas e outros produtos perecíveis com muito mais segurança e praticidade. Ao controlar a temperatura e reduzir o risco de contaminação, ela garante mais durabilidade e qualidade para o que consumimos.

🥚 No entanto, mesmo com esse recurso tão presente na rotina, ainda existem dúvidas sobre a forma correta de organizar os alimentos em seu interior. Uma das questões mais comuns é sobre onde guardar os ovos: será que a porta da geladeira é realmente o melhor lugar para isso? Apesar de parecer prático, esse hábito pode não ser o mais indicado. Confira a seguir o motivo e como fazer o armazenamento adequado.

Posso guardar ovos na porta da geladeira?

Apesar de muitos modelos de geladeira terem suportes para ovos na porta, esse não é o local ideal para guardá-los.

Isso porque a porta é a parte da geladeira que mais sofre variações de temperatura devido às frequentes aberturas, o que pode comprometer a qualidade dos ovos e acelerar a deterioração, favorecendo o crescimento de bactérias.

Qual é o melhor lugar para guardar os ovos na geladeira?

🍳 O local mais indicado para armazenar os ovos é dentro da parte principal da geladeira, onde a temperatura é mais estável e fria. O ideal é guardá-los em recipientes limpos ou nos suportes próprios que ficam dentro do compartimento interno, e não na porta.

Devo deixar os ovos na embalagem original?

Embora a embalagem original seja segura para transporte, ela pode acumular sujeiras. Por isso, recomenda-se tirar os ovos da embalagem e colocá-los em um recipiente limpo para evitar contaminações dentro da geladeira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

