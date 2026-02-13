Capa Jornal Amazônia
Caso do secretário que atirou em filhos e se matou: o que se sabe até agora

Crime chocou o Brasil na quinta-feira (12); as investigações ainda seguem

Gabrielle Borges
fonte

Em uma carta deixada por Thales Machado, ele menciona o relacionamento com a filha do prefeito, relatando o término da relação e uma suposta traição (Reprodução/Redes Sociais)

O caso do secretário municipal de Itumbiara (GO), Thales Machado, de 40 anos, que atirou contra os dois filhos, de 12 e 8 anos, e tirou a própria vida em seguida, chocou o Brasil nesta quinta-feira (12). Machado era genro do atual prefeito da cidade, Dione Araújo (União Brasil).

De acordo com informações da Polícia Civil de Goiás (PCGO), o autor efetuou os disparos contra as crianças no interior da residência da família, localizada em um condomínio da cidade, e depois disparou contra si mesmo. A motivação inicial seria uma "suposta traição" da esposa. Confira a seguir tudo o que se sabe até agora sobre o crime.

O crime

De acordo com as investigações preliminares, o secretário efetuou disparos contra os dois filhos dentro da residência da família e, logo em seguida, atentou contra a própria vida. O episódio ocorreu poucas horas após Thales utilizar suas redes sociais para publicar uma foto com os menores acompanhada da legenda: “Que Deus abençoe sempre meus filhos. Papai ama muito”.

O que ocorreu com as crianças?

As duas crianças foram atingidas e socorridas por equipes de emergência. Miguel Araújo Machado foi levado ao Hospital Municipal Modesto de Carvalho (HMMC), mas a unidade confirmou que o jovem não resistiu aos ferimentos. O corpo foi velado ainda na quinta-feira, na residência do avô materno, o prefeito de Itumbiara, Dione Araújo (União Brasil).

O filho mais novo, Benício, de 8 anos, foi transferido para o Hospital Estadual de Itumbiara, em São Marcos. O boletim médico mais recente aponta que o estado de saúde do menor é considerado gravíssimo.

A Comunicação Social da PCGO chegou a emitir uma nota confirmando o óbito de ambos os irmãos, mas o órgão retificou a informação oficial logo em seguida

Rumor de traição foi a principal motivação

Uma suposta traição da esposa foi o que motivou o crime. O principal elemento sob análise das autoridades é uma carta de despedida publicada pelo secretário de Governo, Thales Machado, em uma rede social, pouco antes do episódio.

No texto, o gestor público detalha crises no casamento e aponta uma suposta infidelidade da esposa como estopim para suas ações.

Na mensagem, Machado pede desculpas a amigos e familiares, afirmando ter atingido o que classificou como "o limite do improvável". Apesar do teor do ato, o secretário dirigiu palavras respeitosas ao sogro, o prefeito Dione Araújo (União Brasil), ressaltando que sempre buscou manter a "harmonia e o respeito" no ambiente familiar.

Investigações

A ocorrência foi atendida inicialmente pela Polícia Militar de Goiás (PMGO). Até o agora, não existem indícios de participação de terceiros no crime.Em nota oficial, a Polícia Civil informou a instauração de um inquérito tipificado, até o momento, como:

  • Homicídio consumado (em relação ao filho de 12 anos);
  • Homicídio tentado (em relação ao filho de 8 anos);
  • Autoextermínio (referente ao autor).

O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) acompanhou o trabalho da perícia técnico-científica no local e realizou a remoção do corpo. "A equipe segue em campo com levantamentos e requisições periciais, preservando o sigilo do inquérito e respeitando a dor dos familiares", declarou a instituição em nota. 

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)

