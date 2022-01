Mulher tida como 'boa mãe' mata filhos de 3 e 6 anos e corta os próprios pulsos

Stephany Ferreira Peixoto, de 36 anos, matou a facadas os dois filhos, Bruno, de 6, e Artur, de 3 anos, na tarde de segunda-feira (10), em Guapimirim, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. As informações são do portal Metrópoles.

Investigações apontam que Stephany ligou para o marido avisando que iria se matar. O homem teria corrido para casa e avisado os vizinhos, que acionaram a polícia. Quando agentes chegaram ao local, as duas crianças já estavam mortas. O marido e os vizinhos alegam que Stephany era uma excelente mãe.

Segundo o delegado Antônio Silvino Teixeira, da 67ª DP (Guapimirim), ela tentou cortar os pulsos após o crime. Teixeira afirma que a mulher será indiciada por homicídio duplamente qualificado. Ela foi encaminhada ao Hospital Municipal José Rabello de Mello, onde está sob custódia. A arma do crime foi apreendida.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que a mãe das crianças será ouvida após alta médica e disse que a investigação está em andamento para esclarecer a motivação do crime.

A Prefeitura de Guapimirim divulgou, por meio da Secretaria Municipal de Educação, uma nota de pesar: “se junta a toda população no luto pelo falecimento de nossos estudantes Arthur Moisés (C.M. Professora Vânia Regina) e Bruno Leonardo ( E.M. Professor Otelo). Uma perda irreparável. Nossas condolências aos familiares e amigos”.