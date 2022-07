Vídeo registra ataque de pitbull a irmãos; criança tranquilizou a mãe após ferimento grave

Um menino chamado Nicolas Paz Vieira Souza do Nascimento, de 9 anos, foi atacado por um pitbull e ainda teve forças para acalmar a mãe, que ficou desesperada ao ver a situação da perna do filho. A manicure Roberta Paz de Souza conta que a criança, mesmo ferida, aguentou toda a situação sem chorar. O ataque aconteceu na rua em que a família mora, na Baixada Fluminense. Nicolas soltava pipa com o irmão mais velho quando o animal se aproximou dos dois.

A mãe do menino conta como ficou após ver que a perna do filho estava gravemente ferida: “Quando eu vi o meu filho daquele jeito, fiquei desesperada e até um pouco em choque. Peguei ele no colo e só ficava repetindo como a perna dele estava feia. Foi ele que me acalmou, me pedia para ficar tranquila e dizia que estava bem. Não vi meu filho derramar nenhuma lágrima”, afirmou a mulher. Segundo ela, o filho só chorou quando viu o pai no hospital. A criança tinha medo de perder a perna.

Imagens de uma câmera de segurança mostram quando Nicolas e o irmão, Guilherme, de 14 anos, tentam afastar o pitbull. No entanto, o animal continua cercando os dois até o momento em que o irmão mais velho coloca o caçula no colo para protegê-lo e o cão pula e morde a perna de Nicolas. Um vizinho que estava em uma casa próxima percebe a situação e corre para ajudar a tirar a perna do menino da boca do animal. Com muita dificuldade, eles conseguem salvar o garoto.

Depois do ataque, Nicolas foi socorrido e levado para um pronto socorro, onde recebeu o primeiro atendimento. Ele foi transferido para mais dois hospitais, até ser internado na manhã da última terça-feira (28). O menino passou por uma cirurgia de reconstrução do músculo da panturrilha. A mordida não teve grandes danos nos nervos e nem na parte vascular da perna. A expectativa dos médicos é que ele não tenha sequelas.

