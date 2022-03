Mulher é atacada pelo próprio pitbull e se arrasta até elevador; vídeo

Câmeras de segurança registraram o momento desesperador de uma mulher de 25 anos atacada pelo próprio cachorro da raça pitbull em Cúcuca, na Colômbia. O cão avançou na tutora quando ela, dentro do próprio apartamento, calçava os sapatos. Com informações de ND Mais.

A mulher, ao ser atacada dentro do apartamento pelo cão, tentou se desvencilhar, mas sem sucesso. Ela se arrastou pela área externa do apartamento até o elevador, onde a câmera de segurança registrou parte do ataque.

O cão ficou atacando a mulher na parte de baixo do corpo e ela tentava afastar a cabeça do animal com as mãos, que foram mordidas. Ela conseguiu apertar um botão, mas a porta do elevador não fechou e ela acabou arrastada para fora de novo pelo cão. O animal só parou o ataque quando vizinhos intercederam.

A vítima foi socorrida e encaminhada a um hospital próximo, com vários ferimentos pelo corpo.

Segundo os vizinhos, o pitbull nunca havia apresentado comportamento agressivo, além de afirmarem que o animal estava sempre usando focinheira. O cachorro está sob os cuidados do centro de zoonoses local para avaliação.