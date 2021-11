Mulher tem as pernas dilaceradas após ataque de cachorros

Dois cachorros da raça American Bully atacaram uma mulher de 35 anos, no sábado (6), em Alexânia (GO). Ana Lúcia Faria Freire teve pernas e braços dilacerados com as mordidas dos animais. As informações são do jornal Metrópoles.

A mulher estava a caminho do trabalho quando foi surpreendida pelos cães soltos na rua, sem coleira e sem focinheira. Os animais de nove meses se aproximaram de Ana, a cheiraram e, em seguida, iniciaram o ataque. O ataque durou cerca de 2 minutos.

O tutor dos cães, de 28 anos, que não teve o nome informado tentou ajudar a vítima com pessoas que moram na região. No entanto, os cães voltaram a morder a mulher.

Ana Lúcia deu entrada no hospital, onde segue internada sem previsão de alta. Ela tem diversas lesões.

O tutor dos animais informou aos policias militares que atenderam a ocorrência que tem costume de andar com os cães pela manhã e que os animais são dóceis. O caso foi registrado na Polícia Civil de Goiás (PCGO).

A delegada responsável pelo caso, Silzane Bicalho, informou que o tutor do cães já foi ouvido: “Disse que era manso e foi um acidente. Ele responderá por lesão corporal culposa e omissão na guarda de animal feroz”.