Pit bull que sofria maus-tratos é resgatado em Parauapebas. Dono do animal foi preso

José Evaldo Dutra da Silva foi preso em flagrante por maus-tratos contra animais na última sexta-feira, 22, no município de Parauapebas. Os policiais do 23º Batalhão da PM foram informados por uma organização de proteção animal que um cachorro da raça american pit bull terrier estaria sofrendo maus tratos e passando fome, no bairro Liberdade.



Ao checar as informações no local indicado, os agentes encontraram o animal desnutrido e bastante machucado. O cachorro também estava amarrado pelo pescoço com uma corda curta que o impedia de deitar. O animal era forçado a ficar permanentemente em pé, além de viver rodeado de excrementos e sujeira.



A filha do responsável pelo animal também estava na residência no momento da abordagem e foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil para o prosseguimento da investigação.



José foi autuado em flagrante delito pelo crime de maus-tratos a animais.

As informações são do Correio de Carajás.