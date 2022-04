Homem é preso após matar cachorro a golpes de facão no Pará

Um homem foi preso pelo crime de maus-tratos contra animais, na última quinta-feira (14), no município de São Sebastião da Boa Vista, na Ilha do Marajó. Equipes da Polícia Civil tomaram conhecimento do crime por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais, no dia 7 deste mês.

Na gravação, o suspeito desferiu um golpe de facão contra um cachorro. O animal não resistiu à violência e morreu. Os policiais iniciaram diligências para prender o homem, mas o suspeito conseguiu empreender fuga.

A autoridade policial representou pelo mandado de prisão preventiva e, nesta quinta-feira (14), ele foi preso. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de São Sebastião da Boa Vista, onde foram realizados os procedimentos legais. Agora, ele se encontra à disposição da Justiça.

Como denunciar?

A Polícia Civil alerta sobre a importância de denunciar os crimes à instituição. As denúncias podem ser feitas na delegacia do bairro onde se mora ou por meio da Delegacia Virtual, para que as práticas ilegais sejam investigadas, uma vez que esse tipo de atuação coloca em risco a saúde e o bem-estar dos animais e da sociedade.