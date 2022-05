Mulher é atacada por pitbulls e internada em estado grave na cidade de Moju

É grave o estado de saúde de uma mulher de 56 anos que foi atacada por dois cachorros da raça pitbull, na manhã desta segunda-feira (16), no bairro Novo Horizonte, na cidade de Moju, nordeste paraense. A vítima foi identificada como Francisca Cristo da Silva, conhecida como “Dona Chica”. Com informações do site Moju News.

Ela estava caminhando na rua, por volta das 5h30, para participar do evento "Folia Divino", que está acontecendo logo cedo pelas ruas da cidade, quando teria sido atacada pelos cachorros que estavam soltos.

Após o ataque, “Dona Chica” foi transferida em estado grave para o Hospital Regional do Baixo-Tocantins, Santa Rosa, em Abaetetuba, onde deverá passar por cirurgia ainda nesta segunda-feira. A reportagem entrou em contato com o hospital para checar mais informações sobre o procedimento e o estado de saúde atualizado da vítima.

Os parentes da mulher registraram boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil e, agora, as autoridades tentam identificar e localizar os responsáveis pelos animais.