Pitbull sem coleira e sem focinheira ataca mãe e filho em shopping; veja

Uma mulher de 35 anos e o filho dela de 6 anos foram atacados por um um Pitbull, na noite de sábado (26), dentro de um petshop em um shopping. Os dois estavam passeando com o pai do menino quando foram atacados pelo cachorro, que estava sem coleira e focinheira. As informações são do portal Metrópoles.

Janailma Pergentino de Oliveira Santos e o filho dela, João Pedro Pergentino Santos, foram atacados pelo cão, dentro de um petshop em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e tiveram arranhões no braço e na testa. Eles procuraram um hospital da cidade e já estão em casa, segundo o G1.

“Tinha um pit-bull solto, sem coleira. Ele foi para cima e acabou agredindo meu filho. Não é porque é Pitbull, é qualquer cachorro. Mas além de tudo foi um Pitbull, que ao invés de morder mão ou perna, pulou direto na cabeça dele”, afirmou Adriano Pereira dos Santos, o pai da criança, ao G1.

A família registrou um boletim de ocorrência. A Polícia Civil emitiu um termo circunstanciado por omissão de cautela na guarda ou na condução de animais e o documento será enviado ao Juizado Especial Criminal, que também fará uma investigação.

A Petz lamentou o incidente e afirmou que prestou todos os cuidados e assistência. A empresa disse ainda que oferece focinheiras para os animais de estimação e orienta os clientes sobre o uso dela.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de Oliberal.com)