Homem mata seus filhos por acreditar que tinham ‘DNA de cobra’

Um estadunidense, adepto ao movimento conspiratório QAnon, foi acusado de ter matado seus dois filhos pequenos, segundo as autoridades dos Estados Unidos. De acordo com o homem, as crianças tinham “DNA de cobra”. As informações foram divulgadas pelo G1.

Matthew Taylor Coleman, de 40 anos, confessou ter ciência de que estava agindo errado, mas segundo Coleman, o seu gesto “salvaria o mundo”, pois ele acreditava que os seus filhos possuíam o DNA de cobra e se transformariam em monstros.

No dia 7 de agosto, após Coleman dizer que iria acampar com os seus filhos, mas se recusar a informar onde seria e não retornar as ligações, a mãe das crianças resolveu alertar as autoridades. Um dia depois, a polícia o localizou por meio de um aplicativo em seu celular. O sistema indicava que ele estaria em Rosarito, no México. Quando voltou para os EUA, no dia seguinte, foi parado pelo FBI ainda na fronteira.

Conforme a investigação divulgada pelos agentes federais, Matthew confessou ter atirado com uma arma de fogo em seus dois filhos, um de 2 anos e outro de 10 meses, e depois ter deixado os seus corpos no México, onde foram encontrados pela polícia.

Ele disse aos agentes que foi "esclarecido pelas teorias da conspiração do QAnon e dos Illuminati e que estava recebendo visões e sinais que revelavam que sua esposa possuía DNA de cobra e o havia transmitido aos filhos". Em declarações às autoridades federais, Coleman disse acreditar que estava "salvando o mundo dos monstros". O americano responderá pelo assassinato de cidadãos americanos no exterior.