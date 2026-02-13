Campanha em caixas de leite ajudam a encontrar oito desaparecidos no Brasil

A campanha ‘Desaparecidos’, realizada pela Piracanjuba em parceria com a Associação Mães da Sé, já contribuiu para localizar oito pessoas desaparecidas desde outubro de 2024. A iniciativa utiliza embalagens de leite para divulgar fotos e informações básicas das vítimas e agora será ampliada para novos produtos.

Na primeira fase, 19 imagens passaram a ser estampadas nas caixas de leite da marca. A nova etapa prevê a inclusão de mais de 50 fotos, que também estarão em embalagens de leite em pó. Outra empresa do grupo, a LeitBom, também participará da ação, exibindo imagens nas versões Integral, Semidesnatado e Desnatado.

VEJA MAIS

A estratégia aposta na circulação diária das embalagens dentro das casas de milhões de brasileiros. “Nossas caixas de leite estão, diariamente, dentro das casas de milhões de brasileiros. Por isso, vamos usá-las como mídia de divulgação dessa iniciativa, potencializando nossas chances”, informou a empresa em seu site.

As embalagens exibem nome, idade, local do desaparecimento e canais oficiais para contato. Em alguns casos, familiares ou conhecidos reconheceram os rostos durante compras rotineiras e acionaram as autoridades.

O projeto conta com o apoio do artista digital Hidreley Dião, que utiliza inteligência artificial para projetar como as pessoas desaparecidas podem estar atualmente. As imagens atualizadas são aplicadas nas embalagens das versões Integral, Desnatado, Semidesnatado e Zero Lactose.

Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública apontam que mais de 66 mil pessoas desapareceram no Brasil em 2024, média de 217 por dia.