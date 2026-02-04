Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Desaparecimento de crianças em Bacabal completa um mês; saiba como estão as investigações

A força-tarefa chegou a reunir mais de mil pessoas nas varreduras realizadas na região; irmãos estão desaparecidos desde o dia 4 de janeiro

Gabrielle Borges
fonte

Ágatha Isabelly e Allan Michael estão desaparecidos desde o dia 4 de janeiro. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Sem respostas há 30 dias, o desaparecimento dos irmãos Ágatha Isabelly, de 6 anos, e Allan Michael, de 4, segue mobilizando forças de segurança e moradores em Bacabal (MA). As crianças completam um mês desaparecidas nesta quarta-feira (4), desde que foram vistas pela última vez no quilombo São Sebastião dos Pretos, na zona rural do município.

Desde 4 de janeiro, as autoridades do Maranhão mantêm buscas contínuas e ações de investigação na região, com atuação de equipes especializadas. Saiba a seguir como a investigação está atualmente.

Quando as buscas começaram?

As buscas pelos irmãos desaparecidos em Bacabal tiveram início no mesmo dia do sumiço, logo após a família acionar as autoridades. Ao longo de um mês de operação, mais de 260 agentes atuaram diretamente nas ações, com a participação do Exército Brasileiro, da Marinha do Brasil e dos Corpos de Bombeiros do Pará e do Ceará, além do apoio de centenas de voluntários.

Em alguns momentos, a força-tarefa chegou a reunir mais de mil pessoas nas varreduras realizadas na região, ampliando o alcance das diligências na tentativa de localizar as crianças.

VEJA MAIS

image Crianças desaparecem no Maranhão após saírem para brincar
Dois meninos e uma menina, entre 4 e 8 anos, foram vistos pela última vez na tarde desse domingo (4) na comunidade quilombola São Sebastião dos Pretos, em Bacabal


image Marinha reforça buscas por crianças desaparecidas no Maranhão
Uma equipe foi enviada de São Luís a Bacabal nesse sábado (17) e deve chegar no município por volta das 15h


image 'Foram vendidos', diz voluntário que ajuda na busca de crianças desaparecidas no Maranhão
Os trabalhos seguem de forma contínua, 24 horas por dia, na tentativa de localizar as crianças desaparecidas


 

Como a investigação está atualmente?

A Polícia Civil do Maranhão informou que a principal linha de investigação é a de que as crianças possam ter se perdido na área de mata, sem descartar outras hipóteses. O caso segue sob investigação.

Entre as medidas adotadas estão a ativação do protocolo Amber Alert, com alertas divulgados no Facebook e Instagram, além da realização de perícias, da coleta de material genético de familiares para possível cruzamento de dados e da manutenção de canais de denúncia, como o Disque-Denúncia Maranhão (181).

 

Cronologia do desaparecimento das crianças em Bacabal

  • 4 de janeiro: Anderson Kauan (8), Ágatha Isabelly (6) e Allan Michael (4) saem de casa para brincar e procurar um pé de maracujá, no quilombo São Sebastião dos Pretos, e desaparecem. Familiares iniciam as buscas.
  • 5 de janeiro: É montada uma operação com apoio das polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros. Moradores da região se voluntariam.
  • 6 de janeiro: As buscas são reforçadas com o uso de helicópteros, drones e cães farejadores.
  • 7 de janeiro:  Anderson Kauan é encontrado com vida por um carroceiro, em um matagal a cerca de 4 km de casa. A criança estava sem roupas.
  • 8 de janeiro:  Um short e um chinelo de Anderson são localizados na mata, próximos ao local onde ele foi resgatado.
  • 9 de janeiro: A Prefeitura de Bacabal anuncia recompensa de R$ 20 mil por informações sobre o paradeiro das crianças.
  • 10 de janeiro:  Exército Brasileiro e Batalhão Ambiental passam a integrar a operação; cerca de 340 pessoas participam das buscas.
  • 11 de janeiro:  Voluntários encontram novas peças de roupas infantis durante as varreduras.
  • 12 de janeiro:  A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão descarta que os itens pertençam às crianças desaparecidas.
  • 15 de janeiro:  É realizada varredura no Lago Limpo, nos arredores da área do desaparecimento. A polícia identifica o local conhecido como “casa caída”, onde as crianças teriam passado ao menos uma noite.
  • 17 de janeiro:  As buscas ganham reforço da Marinha do Brasil.
  • 19 de janeiro:  Bombeiros percorrem cerca de 180 quilômetros do Rio Mearim em busca de pistas.
  • 20 de janeiro:  A polícia descarta denúncia de que as crianças estariam no Pará. No quilombo, uma procissão pede o retorno de Ágatha Isabelly e Allan Michael.
  • 22 de janeiro:  As buscas aquáticas no Rio Mearim são encerradas.
  • 25 de janeiro: A Polícia Civil de São Paulo apura denúncia de que os irmãos teriam sido vistos em um hotel da capital paulista; a hipótese é descartada.
  • 26 de janeiro: O delegado Ederson Martins nega informações que circulavam nas redes sociais sobre a suposta venda das crianças pela mãe e pelo padrasto.
  • 3 de fevereiro:  A Polícia Civil reforça como principal linha investigativa a hipótese de que as crianças tenham se perdido na mata, sem descartar outras possibilidades, incluindo eventual participação de terceiros.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

crianças desaparecem no maranhão

crianças desaparecidas

irmãos desaparecidos em bacabal
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

FÉ CATÓLICA

Papa Leão XIV cria nova diocese no Brasil; saiba onde!

A Igreja Matriz Nossa Senhora da Palma, em Baturité, foi indicada como Catedral da nova diocese.

01.02.26 20h08

Quem é Jean-Luc Brunel, o elo entre o caso Epstein e o Brasil

01.02.26 15h07

SAÚDE

Vírus Nipah: Ministério da Saúde diz que risco é baixo e que doença não ameaça o Brasil

Os sintomas iniciais mais comuns incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, vômitos e dor de garganta.

30.01.26 15h02

Hanseníase: Brasil registrou mais de 300 mil casos da doença em dez anos

30.01.26 10h48

MAIS LIDAS EM BRASIL

MAUS-TRATOS

Polícia conclui caso do cachorro Orelha e pede internação de um adolescente

Investigação foi concluída e aponta apenas um dos quatro adolescentes como responsável pela agressão que levou à morte do cão em Florianópolis, Santa Catarina

04.02.26 8h35

BRASIL

Desaparecimento de crianças em Bacabal completa um mês; saiba como estão as investigações

A força-tarefa chegou a reunir mais de mil pessoas nas varreduras realizadas na região; irmãos estão desaparecidos desde o dia 4 de janeiro

04.02.26 8h30

CASOS DE FAMÍLIA

Mãe é flagrada com marido da própria filha no banheiro: "Tentei evitar, a culpa é dele"

A filha traída compartilhado as imagens nas redes sociais e narrou o momento do flagrante

20.02.24 0h57

BRASIL

Vídeo: motorista é agredido em corrida após flagrar casal fazendo sexo oral no carro

O condutor registrou boletim de ocorrência contra o passageiro que solicitou a corrida

03.02.26 12h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda