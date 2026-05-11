O que acontece se beber detergente? Entenda os riscos à saúde
Tema ganhou repercussão após vídeos de pessoas ingerindo produtos da Ypê em meio à suspensão temporária de lotes pela Anvisa
Vídeos de pessoas ingerindo detergente da Ypê passaram a circular nas redes sociais nos últimos dias, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinar a suspensão e o recolhimento de alguns lotes de produtos da marca. As gravações teriam sido publicadas como forma de protesto e levaram o Ministério da Saúde a alertar para os riscos da prática.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou nesta segunda-feira (11) que a Anvisa recebeu os vídeos e analisa quais medidas jurídicas poderão ser adotadas. Segundo ele, ingerir produtos de limpeza representa um risco real à saúde e pode causar intoxicação.
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"A Anvisa recebeu esses vídeos e está analisando cada um deles e analisando o que pode ser feito por meios jurídicos", disse Padilha.
O que acontece com quem bebe detergente?
A ingestão de detergente pode provocar irritação imediata na boca, garganta e estômago. Dependendo da quantidade e da composição química do produto, a pessoa pode apresentar sintomas leves ou quadros mais graves.
Os principais sintomas incluem:
- Náuseas e vômitos;
- Dor abdominal;
- Queimação na boca e na garganta;
- Diarreia;
- Tosse e engasgos;
- Dificuldade para respirar;
- Tontura e mal-estar.
Em situações mais severas, pode haver queimaduras químicas no sistema digestivo e necessidade de atendimento hospitalar.
Por que detergente faz mal?
Detergentes e outros produtos de limpeza são formulados com substâncias químicas como álcoois, fragrâncias, corantes, silicatos, fosfatos e alcalinizantes. Esses componentes não são próprios para consumo humano e podem irritar mucosas e órgãos internos.
O nível de toxicidade depende da concentração do produto e da quantidade ingerida.
O que fazer em caso de ingestão?
Se uma pessoa beber detergente, a recomendação é procurar atendimento médico imediatamente. As orientações são:
- Não provocar vômito;
- Enxaguar a boca com água;
- Guardar a embalagem do produto;
- Buscar orientação médica ou de um centro de toxicologia.
Entenda o caso envolvendo a Ypê
Na última semana, a Anvisa publicou uma resolução determinando a suspensão da fabricação e o recolhimento de alguns lotes de lava-louças, sabão líquido e desinfetantes da Ypê com numeração final 1, após identificar irregularidades no processo de produção.
Posteriormente, os produtos foram liberados após recurso da empresa, mas a recomendação para que consumidores suspendam o uso dos lotes afetados permanece até a conclusão do recolhimento. Como saber se o produto faz parte do lote O número do lote está impresso na embalagem, geralmente na base, sob o rótulo ou próximo à tampa, com a identificação "Lote" ou "L:".
Quem possuir um dos lotes citados deve interromper o uso e entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da Ypê para receber orientações.
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