O que acontece se beber detergente? Entenda os riscos à saúde

Vídeos de pessoas ingerindo detergente da Ypê passaram a circular nas redes sociais nos últimos dias, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinar a suspensão e o recolhimento de alguns lotes de produtos da marca. As gravações teriam sido publicadas como forma de protesto e levaram o Ministério da Saúde a alertar para os riscos da prática.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou nesta segunda-feira (11) que a Anvisa recebeu os vídeos e analisa quais medidas jurídicas poderão ser adotadas. Segundo ele, ingerir produtos de limpeza representa um risco real à saúde e pode causar intoxicação.

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"A Anvisa recebeu esses vídeos e está analisando cada um deles e analisando o que pode ser feito por meios jurídicos", disse Padilha.

O que acontece com quem bebe detergente?

A ingestão de detergente pode provocar irritação imediata na boca, garganta e estômago. Dependendo da quantidade e da composição química do produto, a pessoa pode apresentar sintomas leves ou quadros mais graves.

Os principais sintomas incluem:

Náuseas e vômitos;

Dor abdominal;

Queimação na boca e na garganta;

Diarreia;

Tosse e engasgos;

Dificuldade para respirar;

Tontura e mal-estar.

Em situações mais severas, pode haver queimaduras químicas no sistema digestivo e necessidade de atendimento hospitalar.

Por que detergente faz mal?

Detergentes e outros produtos de limpeza são formulados com substâncias químicas como álcoois, fragrâncias, corantes, silicatos, fosfatos e alcalinizantes. Esses componentes não são próprios para consumo humano e podem irritar mucosas e órgãos internos.

O nível de toxicidade depende da concentração do produto e da quantidade ingerida.

O que fazer em caso de ingestão?

Se uma pessoa beber detergente, a recomendação é procurar atendimento médico imediatamente. As orientações são:

Não provocar vômito;

Enxaguar a boca com água;

Guardar a embalagem do produto;

Buscar orientação médica ou de um centro de toxicologia.

Entenda o caso envolvendo a Ypê

Na última semana, a Anvisa publicou uma resolução determinando a suspensão da fabricação e o recolhimento de alguns lotes de lava-louças, sabão líquido e desinfetantes da Ypê com numeração final 1, após identificar irregularidades no processo de produção.

Posteriormente, os produtos foram liberados após recurso da empresa, mas a recomendação para que consumidores suspendam o uso dos lotes afetados permanece até a conclusão do recolhimento. Como saber se o produto faz parte do lote O número do lote está impresso na embalagem, geralmente na base, sob o rótulo ou próximo à tampa, com a identificação "Lote" ou "L:".

Quem possuir um dos lotes citados deve interromper o uso e entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da Ypê para receber orientações.