'Atenção, Ancelotti':imprensa internacional se impressiona com Neymar às vésperas da convocação Estadão Conteúdo 11.05.26 9h27 Aplaudido pela torcida do Santos ao ser decisivo na vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull bragantino, na Vila Belmiro, encerrado jejum de sete jogos sem vitórias da equipe, Neymar voltou aos holofotes na Europa, impressionando a imprensa internacional que mais uma vez o cobrou na convocação final de Carlo Ancelotti. O camisa 10 abriu o marcador para o Santos no último lance do primeiro tempo e vem lutando contra as lesões e o preparo físico desde e alargada da temporada para disputar sua última Copa do Mundo da carreira - sonha com o inédito título na brilhante carreira. "Neymar brilha antes da pré-lista", publicou o Diário As, da Espanha, em alerta a Carlo Ancelotti, que sempre vem sendo questionado sobre a convocação do experiente jogador e jamais deixou claro se irá levá-lo para a Copa dos Estados Unidos, Canadá e México. A convocação final ocorre no dia 18 de maio. "O Atacante do Santos marcou o gol que encaminhou a vitória de sua equipe poucas horas antes de Ancelotti enviar à Fifa sua primeira lista de jogadores (com 55 jogadores)", continuou o jornal, destacando, ainda, que "Neymar não se dá por vencido (na luta pela vaga) e realizou uma de suas melhores partidas nos últimos meses". O francês L'Équipe também se impressionou com a atuação do santista diante do Bragantino. "Neymar se destacou na vitória do Santos contra o Bragantino, a uma semana da lista do Brasil para a Copa do Mundo de 2026", trouxe em sua manchete. E fez uma análise positiva do jogador. "Com a recuperação da sua boa forma, que deixa para trás as oscilações de humor nos treinos, o ex-jogador do PSG ainda pode sonhar com uma vaga na lista do técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo." Grandes rivais brasileiros, os argentinos também parecem impressionados com Neymar. "Atenção, Ancelotti: novo gol de Neymar no Santos, que sonha com a Copa do Mundo", escreveu o Diário Olé, chamando a atenção de Ancelotti. A TyC Sports foi em linha semelhante. "Neymar marca outro gol e segue sonhando com a o Mundial de 2026." Até o alemão Bild parece confiar em uma convocação de Neymar. "O sonho de Neymar, superestrela brasileira, de disputar a Copa do Mundo continua vivo", escreveu o jornal em resumo dos principais acontecimentos do fim de semana. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Brasil Carlo Ancelotti Neymar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Inteligência artificial ajudará a identificar atletas na Corrida do Sal Quem explicou os detalhes foi Ederson Correa, representante da Fotop. 11.05.26 8h00 FUTEBOL Tuna leva a virada nos acréscimos do Tocantinópolis, mas se mantém no G4 da Série D Lusa levou uma virada nos minutos finais e perdeu a chance de se consolidar no G4 10.05.26 22h09 FUTEBOL Águia goleia o Oratório em Marabá e assume a liderança do grupo A5 da Série D Azulão se recuperou da eliminação na Copa Norte para o Paysandu e venceu o Oratório jogando em casa 10.05.26 21h54 FUTEBOL Remo empata com o Palmeiras em jogo de muita chuva, expulsão e gol anulado nos acréscimos Remo segura o Palmeiras em Belém, empata com o time paulista, mas segue dentro da zona de rebaixamento da Série A 10.05.26 21h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Auxiliar do Palmeiras admite surpresa com torcida no Mangueirão: 'Não estávamos esperando' Confronto entre Leão e Porco colocou mais de 40 mil pessoas no Estádio Olímpico do Pará 11.05.26 7h36 FUTEBOL Remo empata com o Palmeiras em jogo de muita chuva, expulsão e gol anulado nos acréscimos Remo segura o Palmeiras em Belém, empata com o time paulista, mas segue dentro da zona de rebaixamento da Série A 10.05.26 21h05 NO TOPO Amazonas perde em casa e beneficia Paysandu, que segue líder na Série C O Papão soma quatro vitórias e dois empates, mas tem um confronto difícil fora de casa na próxima rodada 10.05.26 20h03 Anderson Barros se revolta com gol anulado do Palmeiras: 'De quem vai ser a responsabilidade?' 10.05.26 22h17