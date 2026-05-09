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Brasil

Temperaturas caem para menos de 3°C no Rio Grande do Sul que pode ter neve neste final de semana

Domingo do Dia das Mães (10) tem prvisão de temperaturas negativas na madrugada

O Liberal
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Neste sábado (9), ciades gaúchas amanheceram com temperaturas abaixo de 3°C. Há possibilidade de neve durante a madrugada deste domingo (10). (Freepik)

O Rio Grande Sul enfrenta uma massa de ar polar com chance de neve neste final de semana. De acordo com meteorologistas locais, trata-se da primeira onda de frio intenso neste ano. A previsão é de temperaturas negativas na madrugada deste domingo (10).

A cidade de Soledade registrou 1,6°C, neste sábado (9), e a onda de frio também tomou as cidades de Santana do Livramento (2,8°C), Ilópolis e Vacaria, essas duas últimas amanheceram com temperatura de 2,9°C.

De acordo com a Climatempo Meteorologia,  a forte massa de ar frio, de origem polar, causará uma acentuada queda da temperatura no centro-sul do país neste fim de semana.

Há possibilidade de precipitação invernal entre a noite deste sábado e a madrugada de domingo (10). De acordo com a Climatempo, a chuva congelada ou neve pode se formar em áreas mais elevadas da Serra Gaúcha, em locais acima de 1.500 metros de altitude.

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