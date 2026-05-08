Ex-goleiro Bruno é preso no Rio de Janeiro após dois meses foragido da Justiça

O ex-goleiro Bruno Fernandes foi preso na noite de quinta-feira (7), em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, após permanecer cerca de dois meses foragido da Justiça. A captura ocorreu durante uma ação integrada entre os setores de inteligência das polícias militares do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.

Segundo a Polícia Militar, Bruno foi localizado no bairro Porto da Aldeia. Ele não resistiu à abordagem e colaborou com os agentes durante o cumprimento do mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais em março deste ano.

Após a prisão, o ex-jogador foi levado para a 125ª Delegacia de Polícia, em São Pedro da Aldeia, e depois encaminhado para a 127ª DP, em Búzios, onde os procedimentos legais tiveram continuidade.

A Justiça determinou a prisão após o ex-atleta descumprir condições da liberdade condicional. Entre as irregularidades apontadas estão uma viagem ao Acre sem autorização judicial para atuar pelo Vasco-AC, ausência de retorno ao regime semiaberto no prazo estipulado, além da falta de atualização de endereço e outras viagens sem permissão.

Bruno foi condenado pela morte de Eliza Samudio, crime ocorrido em 2010 e que teve grande repercussão no país. Em 2013, ele recebeu pena superior a 22 anos de prisão pelos crimes de homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado.