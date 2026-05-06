Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Veja como ficou cabelo de mulher que atacou cabeleireiro com uma faca: 'Cebolinha'

Cliente que atacou cabeleireiro em salão de São Paulo apareceu com o resultado da franja que motivou a confusão

Hannah Franco
fonte

Mulher é presa após tentar esfaquear um cabeleireiro em SP. (Reprodução)

A mulher presa após tentar esfaquear um cabeleireiro em um salão de beleza na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, divulgou nas redes sociais vídeos mostrando o resultado do corte de cabelo que motivou a confusão. Nas imagens, ela aparece reclamando principalmente da franja e compara o visual ao personagem “Cebolinha”, da Turma da Mônica.

O caso ocorreu na última quarta-feira (5) e ganhou repercussão após câmeras de segurança registrarem o momento em que a cliente, identificada como Laís Gabriela Barbosa da Cunha, de 27 anos, atinge o cabeleireiro pelas costas com uma faca de cozinha enquanto ele atendia outra pessoa no salão.

VEJA MAIS

image Mulher tenta esfaquear cabeleireiro em SP após ficar insatisfeita com corte: 'Cebolinha'

image Suspeito de roubo com faca é preso após perseguição no centro de Castanhal
Homem foi reconhecido pela vítima e detido com celular roubado e duas facas durante ação da PM

Antes da agressão, a cliente aparece em vídeos relatando insatisfação com o procedimento realizado no salão. Nas gravações, ela mostra a franja e afirma que o corte teria deixado o cabelo muito curto.

“Tá parecendo o Cebolinha”, disse a mulher ao comentar o resultado do visual. Segundo ela, o problema teria começado após um suposto corte químico, versão negada pelos funcionários do estabelecimento.

Confira como ficou o cabelo:

image Mulher é preso após dar facada em cabeleireiro por não gostar de corte de cabelo. (Reprodução/Redes sociais)

Em nota divulgada nas redes sociais, o salão informou que o procedimento havia sido realizado cerca de 30 dias antes e que a cliente retornou ao local pedindo reembolso pelo serviço.

Segundo o estabelecimento, o serviço foi executado normalmente e não houve falha no procedimento. Após a negativa do reembolso, ainda conforme o salão, a mulher teria apresentado comportamento agressivo.

Após o ocorrido, o salão suspendeu temporariamente os atendimentos. O caso segue sendo investigado pela polícia de São Paulo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

São Paulo
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Brasil

Governo lança sistema para aluno buscar instrutor e autoescola

Instrutores e autoescolas podem ser encontrados em todo o Brasil

06.05.26 19h47

avançou!

Calderano decide, Brasil bate anfitriã Inglaterra e vai às quartas no Mundial de tênis de mesa

A seleção brasileira volta à disputa somente na sexta-feira e terá uma pedreira pela frente

06.05.26 19h22

mudança

ECA Digital: governo Lula aumenta classificação indicativa do YouTube para 16 anos

A ideia é que os responsáveis sejam informados de que determinada plataforma ou obra apresenta conteúdos que não são aptos a determinadas faixas etárias

05.05.26 21h52

PREPARAÇÂO

Exército planeja tropas para 'guerras do futuro'; Pará deve ter 'elevado grau' de prontidão

Ao menos 20% das brigadas do Brasil devem estar a postos para qualquer dificuldade na segurança da população

05.05.26 16h01

MAIS LIDAS EM BRASIL

INVESTIGADA

Influenciadora veterinária é presa por vender shampoo de cavalo para humanos

Com mais de 500 mil seguidores, Raylane Diba Ferrari é investigada por incentivar uso de produto veterinário em pessoas; defesa nega manipulação

05.05.26 22h28

Brasil

Governo lança sistema para aluno buscar instrutor e autoescola

Instrutores e autoescolas podem ser encontrados em todo o Brasil

06.05.26 19h47

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA

Governo diz que 'novela das frutas' é violenta e aumenta classificação do YouTube para 16 anos

Além de ser violento, segundo o Ministério da Justiça, o conteúdo também aborda temas de apelo sexual, violência doméstica e preconceito

05.05.26 17h04

pânico

Vídeo mostra sobrevivente de avião que caiu em BH em escadaria de prédio

Apesar do forte impacto e do susto, nenhuma pessoa que estava no edifício ficou ferida

05.05.26 12h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda