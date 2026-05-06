Veja como ficou cabelo de mulher que atacou cabeleireiro com uma faca: 'Cebolinha'

A mulher presa após tentar esfaquear um cabeleireiro em um salão de beleza na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, divulgou nas redes sociais vídeos mostrando o resultado do corte de cabelo que motivou a confusão. Nas imagens, ela aparece reclamando principalmente da franja e compara o visual ao personagem “Cebolinha”, da Turma da Mônica.

O caso ocorreu na última quarta-feira (5) e ganhou repercussão após câmeras de segurança registrarem o momento em que a cliente, identificada como Laís Gabriela Barbosa da Cunha, de 27 anos, atinge o cabeleireiro pelas costas com uma faca de cozinha enquanto ele atendia outra pessoa no salão.

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Antes da agressão, a cliente aparece em vídeos relatando insatisfação com o procedimento realizado no salão. Nas gravações, ela mostra a franja e afirma que o corte teria deixado o cabelo muito curto.

“Tá parecendo o Cebolinha”, disse a mulher ao comentar o resultado do visual. Segundo ela, o problema teria começado após um suposto corte químico, versão negada pelos funcionários do estabelecimento.

Confira como ficou o cabelo:

Mulher é preso após dar facada em cabeleireiro por não gostar de corte de cabelo. (Reprodução/Redes sociais)

Em nota divulgada nas redes sociais, o salão informou que o procedimento havia sido realizado cerca de 30 dias antes e que a cliente retornou ao local pedindo reembolso pelo serviço.

Segundo o estabelecimento, o serviço foi executado normalmente e não houve falha no procedimento. Após a negativa do reembolso, ainda conforme o salão, a mulher teria apresentado comportamento agressivo.

Após o ocorrido, o salão suspendeu temporariamente os atendimentos. O caso segue sendo investigado pela polícia de São Paulo.