Suspeito de roubo com faca é preso após perseguição no centro de Castanhal

Um homem identificado como Miguel Arcanjo Costa da Silva, de 20 anos, suspeito de cometer um roubo à mão armada foi preso na noite da última terça-feira (29), no centro de Castanhal, após ser localizado por policiais militares durante rondas na área da Feira da Ceasa.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima procurou a delegacia relatando que havia sido abordada na rua Cônego Leitão por um indivíduo armado com faca. O suspeito teria levado um aparelho celular, carteira porta-cédulas e uma pulseira.

Após receber as informações, a guarnição do Águia 04 iniciou buscas na região e localizou um homem com as mesmas características na rua Benjamin Constant, nas proximidades da feira. Ao perceber a presença da polícia, o suspeito tentou se desfazer de um celular da mesma marca do objeto roubado, o que levantou suspeitas.

Durante a abordagem, os policiais encontraram duas facas com o homem. A vítima reconheceu o suspeito por meio de fotos, confirmando a autoria do crime.

Miguel ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais. O celular recuperado e as armas brancas foram apreendidos.