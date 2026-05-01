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Polícia

Homem suspeito de cometer assaltos no Guamá e Umarizal é preso em Belém

O assalto mais recente foi flagrado por um motorista que passava pela via, nas proximidades da rua Barão de Igarapé-Miri e da passagem Paulo Cícero

O Liberal
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Homem suspeito de cometer assaltos no Guamá e Umarizal é preso em Belém. (Reprodução/ redes sociais)

Um homem suspeito de cometer assaltos em diferentes bairros de Belém foi preso na tarde de quinta-feira (30), poucas horas após um crime registrado na avenida José Bonifácio, no Guamá. A prisão foi confirmada pela Polícia Militar, que também aponta que o detido pode ser o mesmo envolvido em um roubo contra uma idosa no bairro do Umarizal, ocorrido em março deste ano.

O assalto mais recente foi flagrado por um motorista que passava pela via, nas proximidades da rua Barão de Igarapé-Miri e da passagem Paulo Cícero. As imagens mostram o suspeito, vestindo camisa vermelha e preta e usando boné, abordando clientes que estavam sentados em um estabelecimento. Após recolher os pertences das vítimas, ele aparece segurando uma arma de fogo, que em seguida é guardada na cintura.

Na sequência, o homem atravessa a via e sobe em uma motocicleta onde um comparsa o aguardava. Durante a gravação, o motorista que registra a cena comenta: “O cara roubou aqui”, enquanto acompanha a fuga do suspeito.

Segundo a Polícia Militar, o homem ainda não teve a identidade oficialmente confirmada, mas há indícios de que ele seja o mesmo que aparece em imagens de um assalto ocorrido no dia 26 de março, no bairro do Umarizal.

Na ocasião, o suspeito, vestindo camisa vermelha e calça jeans, abordou uma idosa na travessa Dom Romualdo de Seixas com a rua Oliveira Belo. Armado, ele puxou os braços da vítima, que tentou reagir, mas acabou tendo seus pertences levados.

Imagens registradas após o crime mostram o momento da fuga: o homem sobe na garupa de uma motocicleta e tenta esconder a placa do veículo com as mãos antes de colocar o capacete. A dupla foge em direção à Praça Brasil.

Ainda no dia do crime no Umarizal, o comparsa apontado como piloto da motocicleta foi preso. Agora, com a prisão do suspeito de realizar as abordagens, a polícia busca avançar nas investigações para confirmar a participação dele nos dois casos e identificar possíveis outras ocorrências relacionadas.

Nota

Em nota, a Polícia Civil informou que nesta quinta-feira (30) “um suspeito foi apresentado pela Polícia Militar na Seccional do Guamá, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas; com ele foram apreendidos 22 invólucros contendo substância entorpecente”. Ainda de acordo com a PC, “o suspeito também confessou a autoria do roubo e responderá pelo crime, além disso, foi constatada a existência de um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido contra ele”.

Testemunhas são ouvidas, imagens são analisadas e buscas seguem em andamento para identificar e localizar o segundo envolvido no roubo, bem como o objeto subtraído.

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