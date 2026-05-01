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Polícia

Duplo homicídio é registrado durante a madrugada em Castanhal, no nordeste do Pará

Suspeitos fugiram e ainda não foram identificados

O Liberal
fonte

Homem é morto a tiros dentro de residência em Castanhal. (Reprodução/ redes sociais)

Um duplo homicídio foi registrado na madrugada desta sexta-feira (1º), no município de Castanhal, nordeste do estado. O crime ocorreu por volta de 0h30, na avenida Brasil, no bairro Pantanal, após moradores relatarem disparos de arma de fogo na região.

De acordo com informações da Polícia Militar, guarnições foram acionadas após denúncias de tiros e da presença de dois veículos suspeitos: uma caminhonete Hilux vermelha e um carro pequeno branco. Durante as buscas, os policiais foram informados por moradores de que um homicídio havia ocorrido dentro de uma residência improvisada, descrita como um barraco localizado em área de invasão.

No local, foi confirmada a morte de Fabrício Nascimento Paixão, atingido por disparos de arma de fogo na região da cabeça. A vítima morreu ainda no local antes de receber atendimento.

Durante o trabalho da perícia e da Polícia Civil, um segundo corpo foi encontrado nas proximidades. A vítima, ainda não identificada até o momento, também apresentava marcas de tiros.

As guarnições realizaram diligências na tentativa de localizar os suspeitos e os veículos mencionados, mas ninguém foi preso. A área foi isolada para os procedimentos periciais.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer a motivação do crime e identificar os autores.

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Homem é morto a tiros dentro de residência em Castanhal
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