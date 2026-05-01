Suspeito é preso após furtos em Marapanim; itens foram recuperados pela PM

Um homem identificado como Hueliton Freitas de Sousa foi preso suspeito de praticar furtos a patrimônio público e privado no município de Marapanim, nordeste do Pará. A ocorrência foi registrada na manhã de quinta-feira (30), durante ações da Polícia Militar na região.

De acordo com informações do 23º Pelotão da PM, a guarnição foi acionada após denúncias de que um suspeito, conhecido pelo apelido de “Coringa”, teria furtado dois refletores da oficina localizada nas dependências do estádio municipal, além de um liquidificador de uma residência.

Os policiais iniciaram diligências e localizaram o suspeito na rodovia PA-318, na região do Abacate. Ao perceber a aproximação da viatura, ele ainda tentou fugir, mas foi alcançado e detido pelos agentes.

Após a prisão, ele foi encaminhado à delegacia do município, onde as vítimas compareceram e reconheceram os objetos furtados.

Segundo a Polícia Militar, os itens foram recuperados e apresentados à autoridade policial, que realizou os procedimentos cabíveis no caso.