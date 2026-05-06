Calderano decide, Brasil bate anfitriã Inglaterra e vai às quartas no Mundial de tênis de mesa A seleção brasileira volta à disputa somente na sexta-feira e terá uma pedreira pela frente Estadão Conteúdo 06.05.26 19h22 Hugo Calderano (Divulgação/ WTT) Hugo Calderano, mais uma vez, foi vital para garantir uma vitória brasileira no Mundial por Equipes de tênis de mesa. Nesta quarta-feira, o País encarou a anfitriã Inglaterra, em Londres, e depois de abrir 2 a 0, permitiu a igualdade. No quinto e decisivo jogo, o astro verde e amarelo foi impecável para garantir a vaga nas quartas de final. A seleção brasileira volta à disputa somente na sexta-feira e terá uma pedreira pela frente: a forte equipe da França dos irmãos Félix e Alexis Lebrun, 4º e 12º do mundo, respectivamente, que ainda conta com o bom Flavien Coton e que bateu Portugal por 3 a 0. Nesta quarta, na Wembley Arena, o Brasil começou com tudo, abrindo 2 a 0 com grandes triunfos de Calderano sobre Tom Jarvis (11 x 6, 11 x 8 e 13 x 11) e Guilherme Teodoro diante de Connor Green (16 x 14, 12 x 10 e 11 x 6). Empolgados pela torcida em Londres, os ingleses reduziram com Samuel Walker superando Leonardo Lizuka por 3 a 1, parciais de 9 a 11, 11 a 6, 11 a 6 e 11 a 9. Gui Teodoro entrou em ação novamente para tentar fechar o duelo diante de Jarvis, mas não conseguiu se impor, derrotado por 5 x 11, 11 x 6, 6 x 11 e 10 x 12. Calderano, então, teve de voltar à disputa para o seu oitavo jogo na competição e não decepcionou. Foram logo dois sets vencidos por 11 a 8 diante de Connor Green. No terceiro, com o rival mais abalado, logo abriu 9 a 2. Fechou a partida e as oitavas de final com 3 a 0 e imponente 11 a 5. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis de mesa Mundial por Equipes Brasil Inglaterra Hugo Calderano Guilherme Calderano Leonardo Lizuka COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão 06.05.26 17h24 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48 futebol Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF 06.05.26 12h35 futebol feminino Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3 A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato 06.05.26 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Águia e Paysandu duelam em Marabá por vaga na final da Copa Norte Jogo único no Zinho Oliveira coloca frente a frente rivais paraenses com histórico recente de semifinais decisivas 06.05.26 8h00 futebol Condé fala sobre impacto das ausências de Bueno e Taliari e projeta duelo do Remo contra o Palmeiras Leão Azul recebe o Verdão no domingo (10), no Mangueirão, pela 15ª rodada do Brasileirão 06.05.26 10h58 Futebol Paysandu atropela o Águia em Marabá e vai à final da Copa Norte Bicolores fazem 5 a 1, vão em busca do bicampeonato da Copa Norte e, consequentemente, do hexa da Copa Verde. 06.05.26 20h57 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48