Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3

O Campeonato Feminino A3 se encaminha para uma fase decisiva. Na última terça-feira (5), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada das oitavas de final da competição. Nesta etapa, o Pará tem apenas um representante, o Tiradentes, já que o Remo não conseguiu a classificação.

A equipe paraense avançou para as oitavas na primeira colocação do Grupo A5. O time somou um total de 13 pontos, tendo apenas uma derrota na primeira fase, quatro vitórias e um empate.

O Remo, que havia sido rebaixado do A2 em 2025, fechou o campeonato na terceira colocação do Grupo A6, com cinco pontos. A equipe azulina venceu uma partida, empatou dois jogos e perdeu três.

Agenda

Nas oitavas, o Tiradentes vai encarar o Sampaio Corrêa, segundo colocado do Grupo A6. A primeira partida ocorre em São Luís, no estádio Nhozinho Santos, no dia 16 de maio, às 15h. Já o duelo de volta será em Augusto Corrêa, no Estrelão, no dia 30 de maio. O vencedor avança para as quartas de final.

Formato

Ao todo, o Brasileirão Feminino A3 contou com 32 clubes, divididos em oito grupos de quatro. Os dois melhores colocados de cada chave garantiram vagas nas oitavas de final. O vencedor de cada confronto avança para as quartas, e os semifinalistas garantem o acesso à Série A2.

Atualmente, o Paysandu é o único representante paraense na disputa. O clube bicolor ocupa a 14ª posição da tabela, com quatro pontos.