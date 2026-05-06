Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3 A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato O Liberal 06.05.26 11h52 Competição se encaminha para fase decisiva (Nayra Halm / Staff Images Woman / CBF) O Campeonato Feminino A3 se encaminha para uma fase decisiva. Na última terça-feira (5), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada das oitavas de final da competição. Nesta etapa, o Pará tem apenas um representante, o Tiradentes, já que o Remo não conseguiu a classificação. A equipe paraense avançou para as oitavas na primeira colocação do Grupo A5. O time somou um total de 13 pontos, tendo apenas uma derrota na primeira fase, quatro vitórias e um empate. O Remo, que havia sido rebaixado do A2 em 2025, fechou o campeonato na terceira colocação do Grupo A6, com cinco pontos. A equipe azulina venceu uma partida, empatou dois jogos e perdeu três. DXkZrnQkrG5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);">DXkZrnQkrG5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> Ver essa post no Instagram DXkZrnQkrG5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Agenda Nas oitavas, o Tiradentes vai encarar o Sampaio Corrêa, segundo colocado do Grupo A6. A primeira partida ocorre em São Luís, no estádio Nhozinho Santos, no dia 16 de maio, às 15h. Já o duelo de volta será em Augusto Corrêa, no Estrelão, no dia 30 de maio. O vencedor avança para as quartas de final. Formato Ao todo, o Brasileirão Feminino A3 contou com 32 clubes, divididos em oito grupos de quatro. Os dois melhores colocados de cada chave garantiram vagas nas oitavas de final. O vencedor de cada confronto avança para as quartas, e os semifinalistas garantem o acesso à Série A2. Atualmente, o Paysandu é o único representante paraense na disputa. O clube bicolor ocupa a 14ª posição da tabela, com quatro pontos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO futebol feminino Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3 A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato 06.05.26 11h52 futebol Condé fala sobre impacto das ausências de Bueno e Taliari e projeta duelo do Remo contra o Palmeiras Leão Azul recebe o Verdão no domingo (10), no Mangueirão, pela 15ª rodada do Brasileirão 06.05.26 10h58 Futebol Patrick de Paula inicia tratamento fora de Belém e desfalca o Remo Meia trata pubalgia em São Paulo após optar por acompanhamento com médico particular 05.05.26 21h30 Futebol Volante do Remo comemora folga na tabela para duelo contra o Palmeiras: 'Foco total nesse jogo' Para o duelo contra o líder da Série A, o Leão Azul ganhou uma semana de treinos 05.05.26 19h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Águia e Paysandu duelam em Marabá por vaga na final da Copa Norte Jogo único no Zinho Oliveira coloca frente a frente rivais paraenses com histórico recente de semifinais decisivas 06.05.26 8h00 futebol Condé fala sobre impacto das ausências de Bueno e Taliari e projeta duelo do Remo contra o Palmeiras Leão Azul recebe o Verdão no domingo (10), no Mangueirão, pela 15ª rodada do Brasileirão 06.05.26 10h58 FUTEBOL Neymar se desculpa publicamente com Robinho Jr. após briga em treino do Santos: 'Me excedi' O camisa 10 reconheceu que se excedeu com o filho do ex-jogador Robinho 06.05.26 8h36 Futebol Paysandu encerra treino e segue para Marabá em busca da final da Copa Norte Com três vitórias seguidas, Papão enfrenta o Águia nesta quarta-feira; Lucas Cardoso destaca força do elenco mesmo sem todos os titulares 05.05.26 20h15