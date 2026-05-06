Neymar se desculpa publicamente com Robinho Jr. após briga em treino do Santos: 'Me excedi'

Neymar pediu desculpas publicamente a Robinho Jr. após um desentendimento durante um treino do Santos. A retratação ocorreu depois que o craque marcou um gol no empate por 1 a 1 contra o Recoleta, pela Libertadores, e abraçou o jovem na comemoração.

O camisa 10 do Santos reconheceu que se excedeu na discussão com o colega de 18 anos. Ele afirmou que a situação deveria ter sido resolvida internamente, sem que extrapolasse o ambiente do clube.

"São coisas do futebol. Primeiramente, era pra ter sido resolvido entre nós. Foi um desentendimento que tivemos no treinamento. Foi uma reação que eu tive e acabei me excedendo um pouco", declarou Neymar em entrevista à ESPN.

O jogador salientou que já havia conversado e se entendido com Robinho Jr. no vestiário logo após o incidente.

Detalhes da Briga e Pedidos de Desculpa

A discussão entre os atletas foi motivada por um drible aplicado por Robinho Jr. que não agradou Neymar. O incidente evoluiu para uma troca de empurrões, culminando com um gesto ríspido e uma rasteira do craque santista no novato.

Segundo apuração do Estadão, Neymar pediu desculpas a Robinho Jr. logo após o ocorrido e também contatou a família do jovem. No dia seguinte, ele se retratou novamente perante todo o elenco do Santos.

"Já tinha sido pedido desculpa, pensei que estava resolvido entre nós, nos juntamos segunda-feira de manhã de novo. Pedi desculpa na frente de todo o grupo, conversei com todos, ele também pediu desculpa", explicou Neymar. "A gente pensou que estava resolvido, mais outra bomba", comentou, referindo-se à notificação extrajudicial.

Notificação Extrajudicial e Proporção do Caso

Na segunda-feira, representantes de Robinho Jr. enviaram uma notificação extrajudicial ao Santos. O documento exigia medidas administrativas, divulgação de imagens do treino e uma reunião para discutir uma possível rescisão contratual. A diretoria do Santos interpretou o movimento como uma forma de forçar a venda do jogador.

Neymar criticou a proporção que o caso tomou. "Obviamente [ganhou proporção]. Ainda mais aqui no Brasil. Vocês falam meu nome todos os dias. Qualquer briguinha e discussão no vestiário. Quem joga bola sabe que isso acontece", afirmou o craque.

O camisa 10 defendeu que brigas fazem parte do futebol e deveriam permanecer no ambiente do clube. "Que tem briga, briga de soco, briga de tudo. Futebol é assim, faz parte. Eu já briguei várias vezes no vestiário e fica tudo ali", concluiu Neymar.