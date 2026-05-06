Neymar se desculpa publicamente com Robinho Jr. após briga em treino do Santos: 'Me excedi' O camisa 10 reconheceu que se excedeu com o filho do ex-jogador Robinho Estadão Conteúdo 06.05.26 8h36 Neymar pediu desculpas publicamente a Robinho Jr. após um desentendimento durante um treino do Santos. A retratação ocorreu depois que o craque marcou um gol no empate por 1 a 1 contra o Recoleta, pela Libertadores, e abraçou o jovem na comemoração. O camisa 10 do Santos reconheceu que se excedeu na discussão com o colega de 18 anos. Ele afirmou que a situação deveria ter sido resolvida internamente, sem que extrapolasse o ambiente do clube. "São coisas do futebol. Primeiramente, era pra ter sido resolvido entre nós. Foi um desentendimento que tivemos no treinamento. Foi uma reação que eu tive e acabei me excedendo um pouco", declarou Neymar em entrevista à ESPN. O jogador salientou que já havia conversado e se entendido com Robinho Jr. no vestiário logo após o incidente. Detalhes da Briga e Pedidos de Desculpa A discussão entre os atletas foi motivada por um drible aplicado por Robinho Jr. que não agradou Neymar. O incidente evoluiu para uma troca de empurrões, culminando com um gesto ríspido e uma rasteira do craque santista no novato. Segundo apuração do Estadão, Neymar pediu desculpas a Robinho Jr. logo após o ocorrido e também contatou a família do jovem. No dia seguinte, ele se retratou novamente perante todo o elenco do Santos. "Já tinha sido pedido desculpa, pensei que estava resolvido entre nós, nos juntamos segunda-feira de manhã de novo. Pedi desculpa na frente de todo o grupo, conversei com todos, ele também pediu desculpa", explicou Neymar. "A gente pensou que estava resolvido, mais outra bomba", comentou, referindo-se à notificação extrajudicial. Notificação Extrajudicial e Proporção do Caso Na segunda-feira, representantes de Robinho Jr. enviaram uma notificação extrajudicial ao Santos. O documento exigia medidas administrativas, divulgação de imagens do treino e uma reunião para discutir uma possível rescisão contratual. A diretoria do Santos interpretou o movimento como uma forma de forçar a venda do jogador. Neymar criticou a proporção que o caso tomou. "Obviamente [ganhou proporção]. Ainda mais aqui no Brasil. Vocês falam meu nome todos os dias. Qualquer briguinha e discussão no vestiário. Quem joga bola sabe que isso acontece", afirmou o craque. O camisa 10 defendeu que brigas fazem parte do futebol e deveriam permanecer no ambiente do clube. "Que tem briga, briga de soco, briga de tudo. Futebol é assim, faz parte. Eu já briguei várias vezes no vestiário e fica tudo ali", concluiu Neymar. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos FC Neymar Robinho COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Tuna leva a virada nos acréscimos do Tocantinópolis, mas se mantém no G4 da Série D Lusa levou uma virada nos minutos finais e perdeu a chance de se consolidar no G4 10.05.26 22h09 FUTEBOL Águia goleia o Oratório em Marabá e assume a liderança do grupo A5 da Série D Azulão se recuperou da eliminação na Copa Norte para o Paysandu e venceu o Oratório jogando em casa 10.05.26 21h54 FUTEBOL Remo empata com o Palmeiras em jogo de muita chuva, expulsão e gol anulado nos acréscimos Remo segura o Palmeiras em Belém, empata com o time paulista, mas segue dentro da zona de rebaixamento da Série A 10.05.26 21h05 FUTEBOL Lateral do Remo exalta ponto conquistado diante do Palmeiras e lamenta erro no gol alviverde Marcelinho lamentou muito erro da equipe diante do Palmeiras, mas exaltou a força da equipe diante de um time tão qualificado 10.05.26 20h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Lateral do Remo exalta ponto conquistado diante do Palmeiras e lamenta erro no gol alviverde Marcelinho lamentou muito erro da equipe diante do Palmeiras, mas exaltou a força da equipe diante de um time tão qualificado 10.05.26 20h16 Futebol Ex-Remo e Fluminense, Paulo Victor relembra Copa de 86 com a Seleção: 'Tinha um grupo unido' O ex-goleiro foi um dos três paraenses a defender o Brasil em mundiais da Fifa. 10.05.26 8h00 futebol Remo confirma saída de Nico Ferreira e jogador se despede do clube: 'Desejo a vocês o melhor' Jogador disputou apenas 10 partida nesta temporada com a camisa azulina 27.04.26 9h27 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58