Conheça 5 igrejas que acolhem pessoas LGBTQIA+ no Brasil

Nos últimos anos vem crescendo no Brasil o movimento das igrejas afirmativas inclusivas, como são chamadas as congregações mais frequentadas por pessoas LGBTQIA+ e são mais plurais e diversas quanto à orientação sexual e identidade de gênero dos seus frequentadores.

Esse movimento surgiu no Brasil na década de 1990, fazendo parte de um iniciado em 1968, nos Estados Unidos. Essas igrejas e comunidades se tornaram uma alternativa a grupos evangélicos tradicionais, acolhendo grupos sociais historicamente colocados à parte das religiões cristãs, permitindo a essas pessoas exercerem a fé sem preconceitos.

Conheça cinco destas comunidades, abaixo:

1. Cidade de Refúgio (@cidadederefugio)

A igreja evangélica pluralista foi fundada por Lanna Holder e Rosania Rocha, em 2011. Atualmente, a igreja conta com mais de 20 templos espalhados pelo Brasil, incluindo cidades como São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), João Pessoa (PB), Natal (RN) e Fortaleza (CE).

2. ICM Brasil (@icmdobrasil)

A comunidade Metropolitana estabeleceu-se no Brasil em 2003. Em São Paulo, a igreja conta com Alexya Salvador como reverenda. Ela ganhou por ser a primeira travesti a adotar uma criança no Brasil e chegou a ser citada na novela “Renascer”, de 2024.

3. Comunidade Oásis (@oasis_rj)

Fundada em 2023 pela jornalista Luciana Petersen, expulsa de uma igreja tradicional por ser bissexual, a comunidade reúne seus membros LGBTQIA+ em um espaço acolhedor no Rio de Janeiro (RJ). Luciana compartilha a liderança pastoral da comunidade com Matheus Machado, que também foi expulso da igreja que frequentava por ser gay.

4. Igreja Cristã Contemporânea (@igrejacontemporanea)

A igreja foi fundada em 2006, com o objetivo de transmitir uma pregação evangélica inclusiva, pelo casal de pastores Fábio Inácio e Marcos Gladstone. Marcos é o autor responsável pelo livro "A Bíblia sem Preconceitos", lançado em 2008. A igreja possui templos na Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

5. Arena Apostólica Church (@arenaapchurch)

Depois de ser expulso de casa e pressionado por um pastor a submeter-se à "cura gay", Chlisman Toniazzo mudou-se para Brasília. Em 2018, ele fundou uma igreja apostólica afirmativa e inclusiva que oferece acolhimento às pessoas da comunidade LGBTQIA+ no Distrito Federal.

