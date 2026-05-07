Estádio da estreia do Brasil e final da Copa começa troca de gramado sintético por natural Além da troca do piso, o MetLife Stadium também terá ajustes nas dimensões do campo Estadão Conteúdo 07.05.26 18h47 MetLife Stadium vai ser o palco da grande final do Mundial de Clubes (Foto: Divulgação) O MetLife Stadium, palco da estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026 contra o Marrocos, no dia 13 de junho, às 19h (horário de Brasília), iniciou a troca do gramado sintético por natural para atender normas da Fifa. O estádio localizado em East Rutherford, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, também será a sede da grande final do Mundial, no dia 19 de julho. Além da troca do piso, o MetLife Stadium também terá ajustes nas dimensões do campo, com a remoção de assentos que ficam à beira do gramado. O MetLife Stadium foi projetado para receber jogos de futebol americano. Casa do New York Jets e do New York Giants na NFL, estádio foi inaugurado em 2010 e tem capacidade para mais de 82 mil pessoas. Anteriormente, o MetLife Stadium já recebeu a final da Copa América Centenário, em 2016, conquistada pelo Chile. Em 2021, o local também foi sede de outra edição da Copa América, desta vez vencida pelos argentinos. Com todos os jogos a serem realizados nos Estados Unidos, o Grupo C da Copa, que tem o Brasil como cabeça de chave, ainda conta com Marrocos, Escócia e Haiti. Depois da estreia contra os marroquinos, a seleção enfrenta o Haiti na segunda rodada, no dia 19 de junho, às 21h30 (horário de Brasília), no Lincoln Financial Stadium, na Filadélfia. Na terceira rodada, os comandados do técnico Carlo Ancelotti vão encarar a seleção escocesa no dia 24 de junho, às 19h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Brasil MetLife Stadium COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Torcida do Palmeiras esgota ingressos de arquibancada para o jogo contra o Remo Torcedores do Verdão 'fizeram a limpa' dos ingressos do setor visitante do Mangueirão, restando apenas cadeiras no valor de R$400 07.05.26 18h35 FUTEBOL Paysandu pode ser o único clube do Norte a participar de duas competições Sul-Americanas Caso o Paysandu ganhe a Copa Verde e a Copa Norte, o clube poderá ser representante do Brasil em uma possível competição promovida pela Conmebol 07.05.26 17h00 futebol Paysandu avalia mandar final da Copa Norte contra o Nacional no Mangueirão Clube bicolor fará reunião para definir os detalhes da partida 07.05.26 11h51 Presidente do Paysandu celebra vitória na Copa Norte e provoca: 'Os outros que fiquem com inveja' Clube bicolor superou o Águia de Marabá na semifinal e vai encarar o Nacional na decisão 07.05.26 11h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Paysandu avalia mandar final da Copa Norte contra o Nacional no Mangueirão Clube bicolor fará reunião para definir os detalhes da partida 07.05.26 11h51 Presidente do Paysandu celebra vitória na Copa Norte e provoca: 'Os outros que fiquem com inveja' Clube bicolor superou o Águia de Marabá na semifinal e vai encarar o Nacional na decisão 07.05.26 11h12 Revanche? Paysandu reencontra o Nacional-AM na final da Copa Norte após goleada histórica Equipes avançaram à decisão, e Papão buscará “revanche” por derrota na primeira fase 07.05.26 10h26 FUTEBOL Paysandu pode ser o único clube do Norte a participar de duas competições Sul-Americanas Caso o Paysandu ganhe a Copa Verde e a Copa Norte, o clube poderá ser representante do Brasil em uma possível competição promovida pela Conmebol 07.05.26 17h00