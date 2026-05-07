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Estádio da estreia do Brasil e final da Copa começa troca de gramado sintético por natural

Além da troca do piso, o MetLife Stadium também terá ajustes nas dimensões do campo

Estadão Conteúdo
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MetLife Stadium vai ser o palco da grande final do Mundial de Clubes (Foto: Divulgação)

O MetLife Stadium, palco da estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026 contra o Marrocos, no dia 13 de junho, às 19h (horário de Brasília), iniciou a troca do gramado sintético por natural para atender normas da Fifa. O estádio localizado em East Rutherford, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, também será a sede da grande final do Mundial, no dia 19 de julho.

Além da troca do piso, o MetLife Stadium também terá ajustes nas dimensões do campo, com a remoção de assentos que ficam à beira do gramado.

O MetLife Stadium foi projetado para receber jogos de futebol americano. Casa do New York Jets e do New York Giants na NFL, estádio foi inaugurado em 2010 e tem capacidade para mais de 82 mil pessoas.

Anteriormente, o MetLife Stadium já recebeu a final da Copa América Centenário, em 2016, conquistada pelo Chile. Em 2021, o local também foi sede de outra edição da Copa América, desta vez vencida pelos argentinos.

Com todos os jogos a serem realizados nos Estados Unidos, o Grupo C da Copa, que tem o Brasil como cabeça de chave, ainda conta com Marrocos, Escócia e Haiti. Depois da estreia contra os marroquinos, a seleção enfrenta o Haiti na segunda rodada, no dia 19 de junho, às 21h30 (horário de Brasília), no Lincoln Financial Stadium, na Filadélfia. Na terceira rodada, os comandados do técnico Carlo Ancelotti vão encarar a seleção escocesa no dia 24 de junho, às 19h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida.

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