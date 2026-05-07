Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Michelle desabafa sobre Bolsonaro: 'Talvez não tenha um companheiro que um dia cuide de mim assim'

O político, que está em prisão domiciliar, se recupera de uma cirurgia realizada no ombro para tratar lesões de alto grau

Victoria Rodrigues
fonte

A ex-primeira-dama disse que o amor pelo marido permanece o mesmo (Nelson Almeida / AFP)

Nos últimos dias, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro utilizou suas mídias sociais para expressar seus sentimentos quanto à rotina de cuidados com o marido, Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar e realizou uma cirurgia no ombro na última sexta-feira (1º), em Brasília. Nos stories de seu Instagram, a esposa do ex-presidente disse que acha que não terá alguém que se dedique a ela da mesma forma que ela se dedica a Bolsonaro.

"Talvez eu não tenha, ao meu lado, um companheiro que um dia cuide de mim assim, que me dê banho, seque minhas pernas, me ajude a vestir o pijama, cuide do meu cabelo para que eu não me deite com ele molhado. Como a vida é... Os desígnios de Deus, tantas vezes, são diferentes dos nossos planos e desejos", disse a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro nos stories de seu perfil no Instagram.

Segundo Michelle, a inspiração para escrever essas palavras veio quando ela estava passando creme nas costas de Jair Messias Bolsonaro, o que costuma fazer com frequência para evitar a formação de escaras, conhecidas como feridas que costumam aparecer em pessoas acamadas.

VEJA MAIS

image Michelle volta a criticar Ciro Gomes e mostra vídeo em que ele chama Bolsonaro de 'jumento'
Atualmente, Ciro Gomes ensaia uma aproximação com o Partido Liberal (PL), sigla de Bolsonaro

image Bolsonaro já começa a mexer dedos das mãos e passa bem após cirurgia, diz Michelle
Cardiologista da equipe médica que atende o ex-presidente afirmou que ainda não há previsão de alta

image Michelle Bolsonaro comemora rejeição de Messias no Senado: 'Justiça de Deus foi feita'
O indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve 34 votos a favor e 42 votos contrários no plenário do Senado Federal

Cirurgias de Jair Bolsonaro 

Desde o ano passado, Jair Bolsonaro já teve que passar por algumas cirurgias no abdômen, na coluna, no tendão e agora no ombro, o que fez com que Michelle aumentasse os cuidados com o seu marido. "Mas o amor permanece o mesmo. E, mesmo com o corpo cansado, com o tendão da mão inflamado e agora imobilizado, meu coração se sente em paz. Eu me sinto útil, eu me sinto grata. Porque ele pode contar comigo", disse ela.

Em um momento em que o político está em prisão domiciliar, Michelle disse ainda que essa é a forma mais simples de expressar o seu amor. "Essa é a forma mais sincera de expressar o meu amor, por ele me amar, me respeitar, honrar nossa aliança diante de Deus e dos homens, cuidar de mim e dos meus e por ter colocado a própria vida em risco por um propósito maior, resgatar a nossa nação", concluiu Michelle Bolsonaro.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

michelle

jair bolsonaro

cuidados

internação

hospital

Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

EXPECTATIVA

Presidente da CBF 'garante' renovação de Ancelotti na seleção até 2030: 'Dá para cravar'

Samir Xaud, presidente da CBF, afirmou que ajustes jurídicos são os últimos passos para o anúncio oficial do técnico italiano

07.05.26 13h36

Brasil

Governo lança sistema para aluno buscar instrutor e autoescola

Instrutores e autoescolas podem ser encontrados em todo o Brasil

06.05.26 19h47

avançou!

Calderano decide, Brasil bate anfitriã Inglaterra e vai às quartas no Mundial de tênis de mesa

A seleção brasileira volta à disputa somente na sexta-feira e terá uma pedreira pela frente

06.05.26 19h22

mudança

ECA Digital: governo Lula aumenta classificação indicativa do YouTube para 16 anos

A ideia é que os responsáveis sejam informados de que determinada plataforma ou obra apresenta conteúdos que não são aptos a determinadas faixas etárias

05.05.26 21h52

MAIS LIDAS EM BRASIL

POLÍCIA

Veja como ficou cabelo de mulher que atacou cabeleireiro com uma faca: 'Cebolinha'

Cliente que atacou cabeleireiro em salão de São Paulo apareceu com o resultado da franja que motivou a confusão

06.05.26 22h53

Alerta

Anvisa suspende fabricação e determina recolhimento de produtos de limpeza após falhas sanitárias

Falhas na fabricação levaram à suspensão e ao recolhimento de produtos com risco de contaminação microbiológica

07.05.26 9h35

são paulo

Juíza passa mal e morre após coleta de óvulos em clínica de fertilização

Polícia Civil investiga o caso

07.05.26 12h11

SUSPENSÂO

Anvisa suspende sabão, detergente e desinfetante da Ypê; veja os lotes contaminados

O órgão orientou que aqueles que tiverem os itens em casa, devem suspender o uso para evitar riscos de contaminação microbiológica

07.05.26 15h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda