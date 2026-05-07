Michelle desabafa sobre Bolsonaro: 'Talvez não tenha um companheiro que um dia cuide de mim assim'

Nos últimos dias, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro utilizou suas mídias sociais para expressar seus sentimentos quanto à rotina de cuidados com o marido, Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar e realizou uma cirurgia no ombro na última sexta-feira (1º), em Brasília. Nos stories de seu Instagram, a esposa do ex-presidente disse que acha que não terá alguém que se dedique a ela da mesma forma que ela se dedica a Bolsonaro.

"Talvez eu não tenha, ao meu lado, um companheiro que um dia cuide de mim assim, que me dê banho, seque minhas pernas, me ajude a vestir o pijama, cuide do meu cabelo para que eu não me deite com ele molhado. Como a vida é... Os desígnios de Deus, tantas vezes, são diferentes dos nossos planos e desejos", disse a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro nos stories de seu perfil no Instagram.

Segundo Michelle, a inspiração para escrever essas palavras veio quando ela estava passando creme nas costas de Jair Messias Bolsonaro, o que costuma fazer com frequência para evitar a formação de escaras, conhecidas como feridas que costumam aparecer em pessoas acamadas.

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Cirurgias de Jair Bolsonaro

Desde o ano passado, Jair Bolsonaro já teve que passar por algumas cirurgias no abdômen, na coluna, no tendão e agora no ombro, o que fez com que Michelle aumentasse os cuidados com o seu marido. "Mas o amor permanece o mesmo. E, mesmo com o corpo cansado, com o tendão da mão inflamado e agora imobilizado, meu coração se sente em paz. Eu me sinto útil, eu me sinto grata. Porque ele pode contar comigo", disse ela.

Em um momento em que o político está em prisão domiciliar, Michelle disse ainda que essa é a forma mais simples de expressar o seu amor. "Essa é a forma mais sincera de expressar o meu amor, por ele me amar, me respeitar, honrar nossa aliança diante de Deus e dos homens, cuidar de mim e dos meus e por ter colocado a própria vida em risco por um propósito maior, resgatar a nossa nação", concluiu Michelle Bolsonaro.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)