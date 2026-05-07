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Anvisa suspende fabricação e determina recolhimento de produtos de limpeza após falhas sanitárias

Falhas na fabricação levaram à suspensão e ao recolhimento de produtos com risco de contaminação microbiológica

Thaline Silva*
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Determinação vale para todos os lotes com numeração final 1 dos produtos das marcas (Reprodução/Freepik)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quinta-feira (7) a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso de detergentes, sabões líquidos para roupas e desinfetantes da marca Ypê após identificar falhas graves no processo de produção. A medida foi publicada nesta quinta-feira (7) e atinge produtos fabricados pela Química Amparo, responsável pela marca.

Segundo a Anvisa, a decisão foi tomada após uma avaliação técnica de risco sanitário realizada em conjunto com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS). A fiscalização contou ainda com a participação do Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo e da Vigilância Sanitária de Amparo, no interior paulista, onde está localizada a unidade fabril da empresa.

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De acordo com o órgão, foram constatados descumprimentos em etapas consideradas críticas do processo produtivo, incluindo falhas nos sistemas de garantia da qualidade, produção e controle de qualidade. A agência informou que os problemas comprometem o cumprimento das Boas Práticas de Fabricação (BPF) para saneantes e podem representar risco de contaminação microbiológica nos produtos.

Lotes afetados

A determinação vale para todos os lotes com numeração final 1 dos produtos das marcas Ypê, Tixan Ypê, Atol e Bak Ypê. Entre os itens afetados estão detergentes lava-louças, lava-roupas líquidos e desinfetantes de uso geral.

Na lista divulgada pela Anvisa estão produtos como Lava-Louças Ypê, Lava-Louças Ypê Green, Lava-Roupas Líquido Tixan Ypê Antibac, Lava-Roupas Líquido Ypê Premium, Desinfetante Bak Ypê e Desinfetante Perfumado Atol, entre outros.

A relação completa dos produtos e lotes atingidos pela medida consta na Resolução nº 1.834/2026, publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira.

Orientação aos consumidores

A Anvisa orienta que consumidores que possuam produtos dos lotes afetados interrompam imediatamente o uso e entrem em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para obter informações sobre o recolhimento.

O órgão também informou que vigilâncias sanitárias estaduais e municipais devem reforçar o monitoramento para evitar a circulação dos produtos atingidos pela medida.

Segundo a agência, a atuação tem como objetivo proteger a saúde da população por meio da identificação, avaliação e gerenciamento de riscos sanitários relacionados aos produtos de limpeza doméstica.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 

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