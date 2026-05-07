Anvisa proíbe hidratante facial e determina apreensão do produto; entenda o motivo

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão do hidratante facial Skin Face Clareador Noite em todo o território nacional. A medida foi publicada na segunda-feira (4) e também proíbe a fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e uso do cosmético.

De acordo com a Anvisa, a decisão foi tomada após a identificação de irregularidades envolvendo a empresa responsável pelo produto. O órgão informou que a fabricante não possui autorização de funcionamento para atuar no segmento de cosméticos, situação considerada infração sanitária.

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Além da apreensão, a resolução impede que o hidratante continue sendo vendido ou divulgado em qualquer canal, incluindo plataformas digitais e estabelecimentos comerciais.

Alerta aos consumidores

A agência também fez um alerta aos consumidores sobre os riscos do uso de produtos sem regularização sanitária. Segundo a Anvisa, cosméticos irregulares não oferecem garantias quanto à composição, segurança e eficácia, o que pode representar danos à saúde da população.

A orientação é para que consumidores suspendam imediatamente o uso do produto e verifiquem se os cosméticos adquiridos possuem registro ou regularização junto à Anvisa antes da compra.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)