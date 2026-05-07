Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Saúde chevron right

Saúde

Anvisa proíbe hidratante facial e determina apreensão do produto; entenda o motivo

Além da apreensão, a resolução impede que o hidratante continue sendo vendido ou divulgado em qualquer canal

Gabrielle Borges
fonte

Anvisa suspendeu hidratante facial. Imagem Ilustrativa (Marcelo Camargo / Agência Brasil)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão do hidratante facial Skin Face Clareador Noite em todo o território nacional. A medida foi publicada na segunda-feira (4) e também proíbe a fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e uso do cosmético.

De acordo com a Anvisa, a decisão foi tomada após a identificação de irregularidades envolvendo a empresa responsável pelo produto. O órgão informou que a fabricante não possui autorização de funcionamento para atuar no segmento de cosméticos, situação considerada infração sanitária.

VEJA MAIS

image Anvisa determina recolhimento de sardinha congelada por risco de Salmonella; confira o lote
Medidas desse tipo são adotadas sempre que há risco sanitário ao consumidor


image Xaropes à base de clobutinol elevam risco de arritmia ventricular e morte súbita, explica médico
O clobutinol é um antitussígeno não opioide, indicado para o tratamento sintomático da tosse irritativa e não produtiva


image Anvisa proíbe componente de xaropes para tosse após riscos de arritmia grave; entenda
Com a decisão, ficam proibidas a fabricação, importação, distribuição, comercialização, propaganda e uso de produtos com a substância

Além da apreensão, a resolução impede que o hidratante continue sendo vendido ou divulgado em qualquer canal, incluindo plataformas digitais e estabelecimentos comerciais.

Alerta aos consumidores

A agência também fez um alerta aos consumidores sobre os riscos do uso de produtos sem regularização sanitária. Segundo a Anvisa, cosméticos irregulares não oferecem garantias quanto à composição, segurança e eficácia, o que pode representar danos à saúde da população.

A orientação é para que consumidores suspendam imediatamente o uso do produto e verifiquem se os cosméticos adquiridos possuem registro ou regularização junto à Anvisa antes da compra.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

saúde

Brasil

Anvisa

proibição da anvisa
Saúde
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda