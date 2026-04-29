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Saúde

Anvisa determina recolhimento de sardinha congelada por risco de Salmonella; confira o lote

Medidas desse tipo são adotadas sempre que há risco sanitário ao consumidor

Gabrielle Borges
fonte

O objetivo é prevenir possíveis danos à saúde pública e evitar a circulação de alimentos considerados impróprios. (Reprodução/Freepik)

A Anvisa determinou o recolhimento de um lote de sardinha congelada após a confirmação de contaminação pela bactéria Salmonella. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (29). O produto afetado é o “Peixe Congelado Sardinha Laje”, espalmada e eviscerada, fabricado pela empresa JMS Indústria e Comércio de Pescados.

Segundo a agência reguladora, análises laboratoriais identificaram a presença da bactéria em amostras de 25 gramas do alimento. De acordo com a resolução, o resultado foi classificado como “microbiologicamente insatisfatório”, o que torna o produto impróprio para o consumo humano. Diante disso, a determinação é de retirada imediata do lote do mercado, como medida de proteção à saúde pública.

Qual o lote recolhido?

O recolhimento determinado pela Anvisa atinge diretamente o lote nº 13099022444. A agência também ordenou a suspensão imediata da comercialização, distribuição e uso do produto em todo o país, além do início do recolhimento das unidades que já foram colocadas no mercado.

Medidas desse tipo são adotadas sempre que há risco sanitário ao consumidor, mesmo na ausência de registros oficiais de intoxicação relacionados ao lote. O objetivo é prevenir possíveis danos à saúde pública e evitar a circulação de alimentos considerados impróprios.

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O que o consumidor deve fazer caso compre o lote?

Consumidores que tenham adquirido sardinha pertencente ao lote afetado devem interromper o consumo imediatamente. A recomendação é procurar o estabelecimento onde o produto foi comprado ou entrar em contato com o fabricante para obter orientações sobre devolução ou descarte adequado.

Quais os sintomas da intoxicação por Salmonella?

A Salmonella é uma bactéria que provoca infecções gastrointestinais, geralmente transmitidas pelo consumo de alimentos contaminados, principalmente de origem animal, como carnes, ovos e pescados mal manipulados ou conservados de forma inadequada.

Os sintomas mais frequentes incluem diarreia, febre, dor abdominal, náuseas e vômitos. Em geral, eles surgem entre 6 e 48 horas após a ingestão do alimento contaminado e tendem a durar alguns dias, podendo variar de intensidade conforme o organismo de cada pessoa.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

 

 

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