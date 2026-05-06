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Política

Michelle volta a criticar Ciro Gomes e mostra vídeo em que ele chama Bolsonaro de 'jumento'

Atualmente, Ciro Gomes ensaia uma aproximação com o Partido Liberal (PL), sigla de Bolsonaro

Estadão Conteúdo
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Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (Adriano Machado / Reuters)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro voltou a criticar o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PSDB) na noite desta segunda-feira, 4. Em seu perfil no Instagram, ela repostou um vídeo de uma entrevista de 2019 em que Ciro chama seu marido, Jair Bolsonaro (PL) de "quase doente" e "burro", com capacidade intelectual "curta". Ainda segundo Ciro, Bolsonaro seria um "jumento" e teria "horror aos letrados".

"Para a gente entender o Bolsonaro, temos que entender a psicologia de um homem quase doente" diz Ciro, em entrevista ao canal do YouTube MyNews, em 2019. "Por que o Bolsonaro tem esse ódio anti-intelectual? É porque ele é curto, a capacidade de raciocínio dele é abstrata. Ele é quase um burro, quase um jumento. Um cara imbecil mesmo" completa.

Atualmente, Ciro Gomes ensaia uma aproximação com o Partido Liberal (PL), sigla de Bolsonaro. A movimentação é alvo de críticas de Michelle desde dezembro do ano passado, quando a ex-primeira-dama atacou publicamente o acordo da direita com o cearense, pré-candidato ao governo do estado e líder nas pesquisas.

A fala de Michelle irritou os três filhos de Jair Bolsonaro e iniciou o racha da família. Carlos, Flávio e Eduardo defenderam Ciro e afirmaram que o acordo com o cearense foi feito com o conhecimento do pai.

Na época a ex-primeira-dama publicou uma nota dizendo respeitar a opinião dos enteados, mas destacou que pensa diferente e tem o direito de expressar seus pensamentos "com liberdade e sinceridade". "Peço aos meus enteados que me entendam e me perdoem. Não foi minha intenção contrariá-los", afirmou.

Nesta segunda, ao recuperar o vídeo da entrevista de Ciro, Michelle escreveu na legenda da publicação: "E ainda há pessoas da 'direita' apoiando esse indivíduo".

Ex-ministro da Integração Nacional do primeiro mandato de Lula, Ciro Gomes se tornou crítico do presidente e do Partido dos Trabalhadores (PT), atuando em oposição ao atual governador cearense, Elmano de Freitas, seu principal adversário nas eleições deste ano.

No início de abril, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que o Nordeste seria um "desastre" para o partido e que a sigla deve fechar acordos para aumentar as chances de conquistar o voto dos Estados da região, como uma aliança com Ciro para o pleito ao governo do Ceará.

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