Anvisa suspende sabão, detergente e desinfetante da Ypê; veja os lotes contaminados

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira (7), o recolhimento de diversos produtos da marca Ypê em razão de riscos com contaminação microbiológica. A decisão do órgão, publicada na Resolução 1.834/2026, foi motivada após uma vistoria que foi realizada na fábrica dos itens, na qual foi constatado que houve "descumprimentos relevantes em etapas críticas do processo produtivo".

De acordo com a Anvisa, as falhas nos sistemas de garantia da qualidade, produção e controle comprometem as Boas Práticas de Fabricação e indicam a possibilidade de contaminação por microrganismos. Por essa razão, o órgão orientou que quem tiver o lote em casa deve suspender o uso imediatamente e entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da Ypê para obter informações sobre o recolhimento.

A Ypê manifestou, por meio de nota oficial, sua "indignação com a decisão" e classificou a decisão como "arbitrária e desproporcional". Além disso, a empresa alega ter laudos de análises independentes que comprovam que os produtos são "totalmente seguros e adequados para consumo", informando que vai recorrer à medida na justiça, pois o grupo discorda da suspensão dos produtos pela Anvisa.

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Confira os produtos contaminados:

Lava-louças

Lava-louças com Enzimas Ativas Ypê;

Lava-louças Ypê;

Lava-louças Ypê Clear Care;

Lava-louças Ypê Toque Suave;

Lava-louças Concentrado Ypê Green;

Lava-louças Ypê Clear;

Lava-louças Ypê Green.

Lava-roupas

Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor;

Lava-roupas Líquido;

Tixan Ypê Cuida das Roupas;

Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Antibac;

Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha;

Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Green;

Lava-roupas Líquido Ypê Express;

Lava-roupas Líquido Ypê Power Act;

Lava-roupas Líquido Ypê Premium;

Lava-roupas Tixan Maciez;

Lava-roupas Tixan Primavera;

Lava-roupas Tixan Power Act.

Desinfetantes

Desinfetante Bak Ypê;

Desinfetante de Uso Geral Atol;

Desinfetante Perfumado Atol;

Desinfetante Pinho Ypê.

Como identificar os produtos dos lotes contaminados?

Os produtos contaminados pertencem aos lotes cujas numerações terminam com 1, sendo que o número do lote vem acompanhado das datas de fabricação e de validade, indicado com a escrita "Lote:" ou "L:". Desse modo, é possível encontrar a numeração gravada na embalagem, debaixo do rótulo, na base ou próximo à tampa, o que depende do formato da embalagem e de qual produto você tem em casa.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)