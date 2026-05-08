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Por que o goleiro Bruno foi preso novamente? Entenda o caso

Ex-jogador teve a liberdade condicional revogada após descumprir regras impostas pela Justiça e estava foragido desde março deste ano

Hannah Franco
fonte

Por que o goleiro Bruno foi preso novamente? Entenda o caso (Agência Estado)

O ex-goleiro Bruno Fernandes voltou a ser preso na noite de quinta-feira (7), em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Condenado pela morte da modelo Eliza Samudio, ele foi localizado após cerca de dois meses sendo considerado foragido da Justiça.

A prisão ocorreu durante uma operação conjunta dos setores de inteligência das polícias militares do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Segundo a corporação, Bruno não ofereceu resistência e colaborou com os agentes durante o cumprimento do mandado judicial.

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Atualmente com 41 anos, o ex-jogador estava em liberdade condicional desde janeiro de 2023, mas teve o benefício revogado após descumprir as condições estabelecidas pela Vara de Execuções Penais.

Por que Bruno foi preso novamente?

A Justiça determinou a nova prisão de Bruno após identificar uma série de irregularidades no cumprimento da liberdade condicional. Entre os principais descumprimentos apontados estão: uma viagem ao Acre sem autorização judicial para atuar pelo Vasco-AC; saída do estado do Rio de Janeiro sem permissão da Justiça; falta de retorno ao regime semiaberto dentro do prazo estipulado; ausência de atualização de endereço; outras viagens sem autorização prévia.

O mandado de prisão foi expedido em 5 de março de 2026. Desde então, o ex-goleiro era considerado foragido.

Após cumprir parte da pena em regime fechado, Bruno passou ao regime semiaberto em 2019. Em janeiro de 2023, obteve o benefício da liberdade condicional.

Com a revogação do benefício, ele retorna ao sistema prisional para continuar o cumprimento da pena. Após a prisão, Bruno foi levado inicialmente para a 125ª Delegacia de Polícia, em São Pedro da Aldeia, e posteriormente transferido para outra unidade policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

image Eliza Samudio foi assassinada em 2010. (Reprodução)

Condenação pela morte de Eliza Samudio

Bruno foi preso originalmente em 2010, acusado de envolvimento no assassinato de Eliza Samudio, sua ex-namorada. O caso teve ampla repercussão nacional e internacional. Em 2013, ele foi condenado a mais de 22 anos de prisão pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, sequestro, cárcere privado e ocultação de cadáver.

Segundo a investigação, Eliza foi morta após cobrar o reconhecimento da paternidade de Bruninho Samudio, filho do ex-casal. Atualmente, o jovem atua como goleiro nas categorias de base do Botafogo.

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