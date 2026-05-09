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Brasil

Policial civil é preso suspeito atirar e matar passageira de carro de aplicativo no Rio de Janeiro

O episódio aconteceu na quinta-feira (7/5), após briga de trânsito entre o agente e o motorista do carro em que estava a vítima

O Liberal
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A imagem em destaque mostra a vítima que morreu após o carro de aplicativo ser atingido por disparos de arma de fogo. (Foto: Reprodução | Metrópoles)

Um policial civil do Rio de Janeiro foi preso temporariamente na sexta-feira (8/5), suspeito de ser o autor do disparo que matou Thamires Rodrigues de Souza Peixoto. O agente se apresentou em uma delegacia distrital e foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). O episódio aconteceu na quinta-feira (7/5), na Rua Professor Henrique Costa, no bairro de Taquara, no Rio.

Segundo a coluna Mirelle Pinheiro, as investigações policiais apontaram que Thamires estava em um carro de aplicativo quando o motorista do veículo se envolveu em uma discussão de trânsito com outro condutor.

Durante o desentendimento, o policial teria efetuado disparos contra o automóvel, atingindo a passageira nas costas. O motorista do carro relatou à Polícia Militar que fazia uma manobra na via quando o ocupante do outro carro sacou a arma e atirou em direção ao veículo antes de fugir, conforme o Metrópoles.

Thamires chegou a ser socorrida e levada para uma unidade de saúde da região, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Corregedoria-Geral de Polícia Civil (CGPOL) afastou o servidor de suas funções e instaurou procedimento disciplinar para apurar a conduta do agente.

“A Polícia Civil não compactua com nenhum tipo de desvio de conduta, reiterando seu compromisso de combate ao crime em defesa da sociedade”, afirmou a instituição.

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