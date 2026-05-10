Influenciadora e ex-marido são presos por filmar abusos dos próprios filhos e vender vídeos

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) prendeu uma influenciadora digital e seu ex-marido entre a última quinta-feira (7) e sexta-feira (8). O casal foi condenado a 23 anos de prisão pelos crimes de estupro de vulnerável e pornografia infantil. As investigações apontam que os crimes envolviam os próprios filhos dos acusados.

Os criminosos foram localizados em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio, após monitoramento do setor de inteligência. A influenciadora foi detida no fim da tarde de quinta-feira (7), enquanto o homem foi localizado na manhã seguinte. As identidades dos presos seguem sob sigilo para preservar a integridade das vítimas, conforme informou a PCERJ.

O caso teve desdobramentos internacionais devido à gravidade da exploração sexual. As investigações avançaram com o compartilhamento de dados entre a Europol e o Serviço de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia Infantil da Polícia Federal (PF). O casal comercializava o conteúdo para compradores no exterior, lucrando com o abuso das crianças.

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histórico judicial dos condenados começou no início de 2023, durante a Operação Non Matri. Na ocasião, a PF realizou as primeiras prisões em Paraty, no litoral fluminense. O processo tramitou na 2ª Vara Federal de Volta Redonda e a sentença atual é definitiva, configurando o trânsito em julgado da pena de 23 anos de reclusão.

Entenda a condenação na Operação Non Matri

A ação de recaptura contou com o apoio estratégico das delegacias de Paraty (167ª DP) e Volta Redonda (93ª DP). Após o cumprimento dos mandados, ambos passaram por audiência de custódia. Os presos seguem à disposição do sistema penitenciário do Rio de Janeiro para o cumprimento imediato da pena estabelecida pela Justiça Federal.