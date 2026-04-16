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Influencer preso em operação que mirou MC Ryan SP e MC Poze divulgou rifa de apartamento horas antes

A ação do influenciador está no centro das investigações da Operação Narco Fluxo

Gabrielle Borges
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Segundo a Polícia Federal, esse tipo de dinâmica pode indicar irregularidades financeiras (Reprodução/Redes Sociais)

Horas antes de ser preso pela Polícia Federal, na última quarta-feira (15), o influenciador digital Chrys Dias, que acumula mais de 14 milhões de seguidores nas redes sociais, divulgava uma nova rifa de baixo custo. A promoção oferecia a chance de concorrer a um apartamento ou ao prêmio de R$ 200 mil por apenas R$ 0,19.

A ação do influenciador está no centro das investigações da Operação Narco Fluxo, deflagrada pela Polícia Federal, que o levou à prisão em sua mansão, localizada em Itupeva, no interior de São Paulo. De acordo com a apuração, os sorteios promovidos nas redes sociais podem ter sido utilizados como mecanismo para lavagem de dinheiro de uma organização criminosa suspeita de movimentar mais de R$ 1,6 bilhão.

Na mesma operação, também foram presos os cantores MC Ryan SP e MC Poze do Rodo, nomes conhecidos do cenário do funk nacional.

Rifa de apartamento por R$ 0,19

No anúncio mais recente divulgado antes da prisão, Chrys Dias convidava os seguidores a participarem da rifa com uma chamada direta: “Preparei sua próxima mudança de vida, já separa aí, dezenove centavinhos”. A estratégia de oferecer prêmios de alto valor por quantias simbólicas é um dos pontos de atenção levantados pelos investigadores.

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Segundo a Polícia Federal, esse tipo de dinâmica pode indicar irregularidades financeiras, especialmente quando associada a grandes volumes de arrecadação e ausência de transparência sobre a origem e destinação dos recursos.

Investigações seguem em andamento

Conhecido por promover rifas e sorteios frequentes nas redes sociais, Chrys Dias costumava divulgar prêmios como carros, motos, apartamentos e valores em dinheiro, atraindo grande audiência e engajamento.

A Operação Narco Fluxo segue em andamento e deve aprofundar a análise sobre o possível uso das plataformas digitais para movimentações financeiras suspeitas e ligação com o crime organizado.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)

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