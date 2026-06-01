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Brasil

Exame descarta ebola em paciente internado em São Paulo

Paciente havia viajado recentemente à República Democrática do Congo e apresentou sintomas compatíveis com a doença

O Liberal
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O paciente apresentou febre alta, diarreia, desorientação e rápida piora clínica, sendo necessário o procedimento de intubação (Reprodução/ Pablo Jacob/Governo de SP)

O exame realizado no paciente de 37 anos internado no Instituto Emílio Ribas, em São Paulo, descartou a infecção pelo vírus ebola. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (1º) pelo Instituto Adolfo Lutz, que não identificou material genético do vírus na amostra analisada.

O homem já havia sido diagnosticado com meningite meningocócica, mas o caso passou a ser investigado também como suspeita de ebola devido ao histórico recente de viagem à República Democrática do Congo e à presença de sintomas compatíveis com a doença.

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Segundo o Ministério da Saúde, o paciente apresentou febre alta, diarreia, desorientação e rápida piora clínica, sendo necessário o procedimento de intubação. Ele permanece internado em isolamento, seguindo os protocolos de biossegurança.

Representantes do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual da Saúde e do Instituto Emílio Ribas avaliaram nesta segunda-feira a necessidade de um exame de contraprova, mas ainda não divulgaram uma decisão.

A Secretaria de Estado da Saúde informou que o risco de introdução do ebola no Brasil e na América do Sul continua muito baixo. Entre os fatores considerados estão a ausência de transmissão autóctone da doença no continente e o fato de o vírus ser transmitido apenas por contato direto com fluidos corporais de pessoas infectadas e sintomáticas.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o atual surto de ebola na República Democrática do Congo e em Uganda soma 134 casos confirmados e 18 mortes. No Brasil, não há registros de transmissão autóctone da doença.

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