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Enem 2026: saiba o que faz o certificador e como receber até R$ 864 por prova

A seleção é destinada a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelo Inep

Gabrielle Borges
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Imagem Ilustrativa sobre o Enem (Reprodução)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) abriu as inscrições para a formação da Rede Nacional de Certificadores (RNC) de 2026. Os profissionais selecionados atuarão no acompanhamento da aplicação de exames promovidos pelo órgão, incluindo o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), uma das principais avaliações educacionais do país.

A seleção é destinada a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelo Inep e tenham interesse em colaborar com o processo de fiscalização e controle da aplicação das provas. A atuação é remunerada e ocorre nos dias dos exames, em locais previamente definidos pelo instituto. Saiba mais sobre o processo.

O que faz um certificador do Enem?

O certificador é o profissional responsável por acompanhar presencialmente a aplicação das provas e verificar se todos os procedimentos definidos pelo Inep estão sendo cumpridos. A função tem caráter fiscalizador e busca garantir a segurança, a transparência e a regularidade dos exames.

Entre as atribuições do cargo estão a observação das atividades realizadas nos locais de prova, o monitoramento do cumprimento das normas estabelecidas pelo Inep e o registro de possíveis ocorrências durante a aplicação dos exames.

Além do Enem, os integrantes da Rede Nacional de Certificadores também podem atuar na fiscalização da Prova Nacional Docente (PND) e do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed).

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Quais são as atribuições do certificador do Enem?

Segundo o edital do Inep, os profissionais da Rede Nacional de Certificadores (RNC) têm a responsabilidade de acompanhar e fiscalizar diferentes etapas da aplicação dos exames, identificando possíveis irregularidades e situações de risco que possam comprometer a segurança do processo.

Entre as principais atribuições do certificador estão:

  • Acompanhar a entrega, a guarda, a integridade e a abertura dos malotes que contêm os cadernos de questões;
  • Verificar a chegada das equipes de aplicação, a participação nos treinamentos, a realização da vistoria eletrônica e a atuação dos colaboradores nos locais de prova;
  • Fiscalizar a abertura e o fechamento dos portões, além do cumprimento dos horários de início e término das provas;
  • Monitorar a devolução aos Correios dos cartões-resposta, das folhas de redação e dos materiais administrativos, devidamente acondicionados nos malotes;
  • Acompanhar a utilização de salas extras, quando necessário;
  • Observar os procedimentos de identificação dos participantes;
  • Fiscalizar eventuais substituições de provas e cartões-resposta;
  • Registrar o número de candidatos ausentes em cada local de aplicação;
  • Preencher e encaminhar as informações do relatório de certificação por meio do sistema da Rede Nacional de Certificadores nos dias de atuação;
  • Cumprir todas as orientações previstas no Termo de Sigilo, Compromisso e Confidencialidade, além das regras estabelecidas no edital e no curso de capacitação.

Quem pode se inscrever?

A seleção para a Rede Nacional de Certificadores é destinada a profissionais que atendam aos requisitos definidos pelo Inep. Podem participar:

  • Servidores públicos do Poder Executivo Federal;
  • Professores efetivos das redes públicas estaduais e municipais que estejam em exercício da docência em 2026.
  • Além disso, os candidatos devem possuir ensino médio completo.

Restrições para participação

O edital também estabelece algumas restrições. Não poderão atuar como certificadores profissionais que tenham cônjuge, companheiro(a) ou parentes de até terceiro grau inscritos nos exames. A medida tem como objetivo garantir a imparcialidade e a segurança durante a aplicação dos exames organizados pelo Inep.

Quanto ganha um certificador do Enem?

Os profissionais selecionados para atuar na Rede Nacional de Certificadores (RNC) receberão remuneração de R$ 510 por dia de atuação nos exames organizados pelo Inep. Em situações específicas, o valor pode chegar a R$ 864 por dia. A remuneração diferenciada é destinada aos certificadores que precisam se deslocar por mais de 150 quilômetros até o local de aplicação das provas.

Segundo o Inep, esse pagamento excepcional será concedido apenas em municípios onde não há certificadores disponíveis ou quando o número de profissionais cadastrados for insuficiente para atender à demanda da aplicação.

Como fazer a inscrição?

As inscrições para a Rede Nacional de Certificadores estarão abertas entre os dias 8 e 28 de junho e deverão ser realizadas exclusivamente por meio do Sistema RNC. Após o encerramento do prazo, os candidatos deverão acompanhar as próximas etapas do processo seletivo pelo sistema oficial e pelo edital publicado pelo Inep.

Cronograma da seleção para certificadores do Enem 2026

Confira as principais datas previstas pelo Inep:

  • Período de inscrições: 8 a 28 de junho;
  • Divulgação da relação de inscrições confirmadas e não confirmadas: 6 de julho;
  • Prazo para recurso das inscrições não confirmadas: 7 a 12 de julho;
  • Resultado dos recursos e convocação para o curso de capacitação: 27 de julho.

Calendário dos exames em 2026

Os certificadores selecionados poderão atuar em diferentes avaliações organizadas pelo Inep. As datas previstas para aplicação dos exames são:

  • Enamed 2026: 13 de setembro;
  • Prova Nacional Docente (PND) 2026: 20 de setembro;
  • Enem 2026: 8 e 15 de novembro.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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