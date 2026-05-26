Enem 2026: veja como evitar golpes ao pagar a taxa de inscrição

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 já estão abertas e seguem disponíveis até o dia 5 de junho. Os candidatos que não possuem direito à isenção precisam efetuar o pagamento da taxa de inscrição, fixada em R$ 85. Diante da procura pelo exame, é preciso estar em alerta para golpes envolvendo boletos falsos e páginas fraudulentas que imitam os canais oficiais do Enem.

Para evitar prejuízos, os participantes devem redobrar a atenção no momento da inscrição e do pagamento da taxa. Conforme orientações previstas no edital do exame, é importante conferir se o acesso está sendo feito pelos canais oficiais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O OLiberal.com reuniu as principais recomendações para ajudar os estudantes a identificar páginas seguras e evitar cair em fraudes durante o processo de inscrição do Enem 2026. Confira.

Como fazer a inscrição do Enem 2026?

Os candidatos interessados em participar do Enem 2026 devem realizar a inscrição exclusivamente pela Página do Participante, plataforma oficial do exame. O prazo começou em 25 de maio e segue aberto até o dia 5 de junho. As provas estão marcadas para os dias 8 e 15 de novembro.

O edital do exame reforça que não serão aceitas inscrições feitas fora do período estabelecido ou por meios diferentes do sistema oficial. Por isso, especialistas recomendam atenção redobrada com links compartilhados em redes sociais, aplicativos de mensagens e sites não oficiais, que podem ser usados em tentativas de golpe.

A orientação é acessar apenas a plataforma oficial do Enem para preencher os dados cadastrais e concluir a inscrição com segurança.

VEJA MAIS



Como pagar a taxa de inscrição do Enem 2026?

Após finalizar o cadastro na Página do Participante, o sistema gera automaticamente a Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança), documento utilizado para o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 85. O prazo para quitar o boleto vai até 10 de junho.

Os candidatos podem efetuar o pagamento por diferentes modalidades, incluindo boleto bancário emitido pela plataforma oficial, Pix, cartão de crédito e débito em conta corrente ou poupança, conforme a disponibilidade de cada instituição bancária.

Para evitar fraudes, o Ministério da Educação orienta os estudantes a conferirem atentamente os dados da cobrança antes de realizar qualquer pagamento.

Formas de pagamento que não são aceitas

O edital do Enem 2026 estabelece regras específicas para o pagamento da taxa de inscrição e alerta os candidatos sobre modalidades que não serão aceitas pelo sistema.

Entre as formas não permitidas estão boletos da GRU Cobrança emitidos fora da Página do Participante, além de pagamentos via Pix com QR Code ou códigos divergentes dos gerados pelo sistema oficial do exame. Além de:

pagamentos realizados após o prazo estabelecido;

depósitos em caixa eletrônico;

transferências bancárias;

depósitos em conta corrente;

ordens de pagamento;

qualquer outra forma de pagamento não prevista no edital.

Quem não precisa pagar a taxa do Enem 2026?

Têm direito à isenção da taxa de inscrição os seguintes participantes:

candidatos que tiveram o pedido de isenção aprovado;

estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio em escolas públicas;

inscritos no CadÚnico que informarem, no ato da inscrição, que pretendem usar a nota do Enem 2026 para obter o certificado de conclusão do ensino médio.

Mesmo com a gratuidade aprovada, todos os participantes precisam realizar a inscrição normalmente na Página do Participante dentro do prazo estabelecido pelo edital. Nesses casos, a GRU Cobrança não será gerada pelo sistema.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)