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Brasil

Enem terá inscrição automática para alunos da rede pública e 10 mil novos locais de prova

A inscrição automática será feita a partir dos dados informados pelas redes de ensino

Estadão Conteúdo
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Imagem ilustrativa (Reprodução)

O Ministério da Educação (MEC) publicou nesta segunda-feira, 18, uma portaria com novas medidas voltadas a aumentar a participação dos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As ações incluem cerca de 10 mil novos locais de aplicação de prova e a inscrição automática de alunos que concluírem o ensino médio em escolas públicas.

A inscrição automática será feita a partir dos dados informados pelas redes de ensino. O estudante deverá apenas confirmar a participação, escolhendo, por exemplo, a língua estrangeira da prova e se necessita de recursos de acessibilidade.

O MEC estima que 80% dos concluintes da rede pública farão o exame na própria escola onde estão matriculados, e informou que a pasta estuda como implementar ações de apoio logístico de transporte entre municípios para os alunos que precisarem se deslocar.

As ações possibilitam a inclusão do Enem no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), como uma das formas de avaliar a qualidade da educação. A meta é atingir pelo menos 70% de participação dos estudantes concluintes do ensino médio na rede pública em 2026.

"A gente sabe que o engajamento do Enem é muito maior que qualquer outra prova de avaliação do ensino médio. A nossa ideia é usar o Enem como avaliação do Saeb ainda este ano", explicou o ministro da Educação, Leonardo Barchini.

O Saeb existe para produzir evidências, estatísticas e estudos sobre a qualidade da educação básica no País, incluindo os ensinos infantil, fundamental e médio. O sistema avalia estudantes, redes e sistemas de ensino e subsidia o acesso à educação superior por meio do Enem.

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