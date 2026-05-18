Viúva de policial baleado faz homenagem ao marido: 'Nosso amor estava mais forte'

A viúva Keidna Marques emocionou os seus seguidores na tarde desta segunda-feira (18) ao publicar uma homenagem ao seu marido, o policial militar Felipe Marques Monteiro, que morreu nesta segunda-feira (17), após lutar durante um ano com as sequelas de um tiro de fuzil que levou na cabeça. O policial foi atingido enquanto estava participando ativamente de uma operação em março de 2025, no Rio de Janeiro.

“Eu ainda estou anestesiada com tudo o que aconteceu, mas também muito grata por Deus ter me permitido cuidar de você nesses 423 dias em que não saí do seu lado. Nós acreditamos, cuidamos e lutamos para que você se restabelecesse. Comemoramos cada mexida de mão, cada beijo, cada troca de olhar… e ver que, independente das condições, o nosso amor estava mais forte do que nunca", disse Keidna em seu Instagram.

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Últimas homenagens ao marido

Além do vídeo publicado na tarde desta segunda-feira (18) com um longo texto de despedida e diversas fotos do casal, Keidna Marques também compartilhou a última foto que tirou do policial enquanto ele ainda estava vivo. A imagem mostra uma tatuagem na costela de Felipe, que possui o nome dela com um coração e a frase embaixo escrita: "My love", que quer dizer "Meu amor", traduzido do inglês para o português.

“Uma tatuagem feita numa semana qualquer, sem data comemorativa, sem motivo especial além do que você sentia. Disse que era para eternizar. Que eu soubesse que era a pessoa que você sempre pediu a Deus. Eu lembro exatamente do dia em que você chegou, levantou a blusa e me mostrou do nada. E eu sem acreditar que você tinha realmente tatuado”, escreveu Keidna na legenda de uma publicação nas mídias sociais.

No final, a viúva revelou ainda que eles conseguiram se despedir antes da partida de Felipe e que ela continuará na terra cuidando de Lara, a filha do casal. “Pudemos nos despedir, e Deus nos preparou durante quatro dias para que cada pessoa pudesse chegar até você e te passar palavras de carinho e conforto. Vou cuidar da Lara, como sempre te prometi, porque ela é nossa", homenageou o marido em sua publicação.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)