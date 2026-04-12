Policial morre após ser baleado na cabeça durante assalto a uma farmácia

Um policial militar morreu após ser baleado na cabeça durante confronto com criminosos em um assalto a uma farmácia na Avenida Carlos Comitre, no bairro Vila Marques, em Sorocaba, na madrugada do sábado, 11. O soldado Matheus Almeida Rodrigues, de 28 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a ocorrência envolveu quatro suspeitos. Três deles morreram na troca de tiros e um quarto homem, de 19 anos, foi preso em flagrante após ser reconhecido pelas vítimas.

O grupo utilizava um veículo roubado no início do mês em Franco da Rocha, na Grande São Paulo.

A Polícia Civil investiga o caso, registrado como roubo a estabelecimento comercial, receptação e localização de veículo, além de morte decorrente de intervenção policial. Um Inquérito Policial Militar também foi instaurado para apurar as circunstâncias do confronto.

Nas redes sociais, a Polícia Militar de São Paulo lamentou a morte do agente e afirmou que o soldado "é parte da história" da instituição, destacando o legado deixado ao longo da carreira iniciada em 2019.

O 55º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), onde Rodrigues estava lotado, declarou luto e classificou a morte como o "cumprimento extremo do juramento" policial, ressaltando que a perda deixa uma "lacuna irreparável".

As Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) também se manifestou, destacando o pesar pela morte do "irmão de farda" e lembrando a trajetória do policial, com atuação anterior na região de Osasco.

As manifestações foram acompanhadas de mensagens de solidariedade à família, amigos e colegas de corporação.

O militar foi enterrado na manhã deste domingo, 12, no Cemitério Pax, também em Sorocaba.