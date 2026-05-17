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Piloto de helicóptero da Polícia Civil baleado em operação morre no Rio de Janeiro

Felipe Monteiro Marques estava internado em estado grave após fazer uma cirurgia para retirada de um hematoma na cabeça

O Liberal
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A imagem em destaque mostra o piloto de helicóptero da Polícia Civil baleado em operação na Vila Aliança, em Bangu, em março de 2025. (Foto: Reprodução | UOL)

Felipe Monteiro Marques, piloto de helicóptero da Polícia Civil do Rio de Janeiro que foi baleado na testa por um tiro de fuzil durante operação, morreu neste domingo (17/5) aos 46 anos. O agente estava internado em estado grave após fazer uma cirurgia para retirada de um hematoma na cabeça. 

Segundo o G1, a esposa de Felipe, Keidna Marques, havia dito que o policial vinha apresentando um quadro de saúde grave com uma infecção após complicações de uma cirurgia de prótese craniana realizada no dia 20 de abril. Na sexta-feira (15), ela atualizou o estado de saúde de Felipe Monteiro e disse que era "um momento muito difícil de lidar".

De acordo com Keidna, o Felipe teve alterações importantes no quadro clínico na última quinta (14) e precisou de medicações mais fortes. No início de maio, ele precisou de alguns procedimentos para retirada de hematomas e sangramentos na cabeça e depois para a inserção de um dreno.

Ainda conforme o G1, no dia 23 de abril, a esposa publicou um histórico que mostra que, em janeiro, ele já tinha tido complicações semelhantes. Felipe tinha recebido alta médica do Hospital São Lucas em dezembro, após nove meses internado, e seguiu para um centro de reabilitação. Ele foi baleado durante uma operação na Vila Aliança, em Bangu, em março de 2025.

Em nota, o Governo do Estado do Rio de Janeiro lamentou a morte do policial civil e piloto da CORE, Felipe Marques Monteiro, "que foi ferido em março de 2025, durante uma operação da Polícia Civil na Vila Aliança, quando o helicóptero em que atuava como copiloto foi alvo de disparos de criminosos com fuzis".

"Desde então, ele travou uma longa, difícil e corajosa batalha pela vida, marcada pela força, fé e dedicação da família, especialmente de sua esposa, mobilizando colegas de profissão, amigos e todos os que torciam por sua recuperação", disse.

"Neste momento de dor, o Governo do Estado presta solidariedade aos familiares, amigos e companheiros da Polícia Civil, e reconhece a bravura, o compromisso e a entrega do comandante Felipe Marques Monteiro no exercício da missão de proteger a população fluminense. Sua coragem e seu legado permanecerão na memória da segurança pública do nosso estado", acrescentou. 

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