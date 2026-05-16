Douglas Santos disse 'não' à Rússia por sonho de defender o Brasil: 'Nunca deixei de acreditar' Estadão Conteúdo 16.05.26 20h31 Campeão olímpico em 2016 e revelação da posição na época, o lateral-esquerdo Douglas Santos jamais deixou de sonhar em atuar na seleção brasileira principal após aquela conquista. Mas acabou esquecido. Foram mais de nove anos de espera, na qual ele teve a oportunidade de defender a Rússia, onde se destaca até hoje pelo Zenit. Mesmo naturalizado e cotado para jogar pela esquadra europeia, ele optou por aguardar a oportunidade e agora celebra a volta por cima. Presença quase certa na lista dos 26 convocados a ser anunciada por Carlo Ancelotti na segunda-feira, a revelação do Náutico que começou a brilhar pelo Atlético-MG deu entrevista à Fifa e garantiu que jamais desistiu de vestir novamente as cores verde e amarelo. "Claro que em alguns momentos a gente pensa que não vai mais ser chamado. Mas eu nunca deixei de trabalhar e acreditar. Continuei fazendo meu trabalho nos clubes, buscando evoluir e manter a regularidade. Então, quando a oportunidade voltou a aparecer, estava preparado para aproveitar", destacou. Aos 32 anos e ainda no Zenit, Douglas Santos mostra respeito à Rússia, mas explica sua decisão. "Eu sempre tive muito respeito pela Rússia, pelo país onde construí uma parte importante da minha carreira. Mas vestir a camisa da seleção brasileira sempre foi um sonho. Então minha prioridade sempre foi o Brasil", frisou. "Quando você nasce no Brasil, cresce vendendo a Copa do Mundo e sonhando com a seleção, isso pesa muito no coração", disse. A primeira convocação veio em 2025, quando Ancelotti anunciou os nomes para duelos com Chile e Bolívia pelas Eliminatórias. Desde então, o italiano vem contando com o jogador em frequência - perdeu amistosos em março por lesão - e elogiando o lateral. Douglas Santos lembra das primeira recomendações neste retorno à seleção após quase uma década. "Eles pediram para eu ser o mesmo jogador que vinha sendo no clube: competitivo, equilibrado defensivamente e participando agressivamente quando necessário. O professor Ancelotti passa muita confiança para o jogador. Ele conversa bastante, explica o que espera taticamente, mas também dá liberdade para você jogar com personalidade", explicou. Acompanhando a seleção desde 2002, quando vibrou com os dois gols de Ronaldo na final contra a Alemanha, Douglas Santos se mostra antenado aos rivais de 2026, Marrocos, Haiti e Escócia, e confiante. "A torcida brasileira sempre tem motivo para acreditar. A seleção tem talento, experiência e jogadores acostumados a grandes jogos. O objetivo é chegar o mais longe possível e lutar pelo hexa até o último minuto", disse. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Brasil Douglas Santos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . 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