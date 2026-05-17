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VÍDEO: Jovem viraliza ao alimentar peixes 'de estimação' no rio com frango

Amazonense Enak Carvalho compartilha vídeos mostrando a rotina com peixes bacu-pedra, que já reconhecem sua presença e até receberam nomes

Hannah Franco
fonte

Jovem alimenta bacu-pedra no rio e cena chama atenção nas redes (Instagram/@enak.carvalho)

Um vídeo publicado pelo criador de conteúdo amazonense Enak Carvalho tem chamado atenção nas redes sociais ao mostrar uma relação inusitada com peixes em um rio da Amazônia. Nas imagens, o jovem aparece alimentando exemplares de bacu-pedra com pedaços de frango, atraindo rapidamente os animais para perto.

Com mais de 70 mil seguidores, Enak compartilha com frequência registros da interação com os peixes, que parecem reconhecer sua chegada e se aproximam em busca de alimento. Alguns dos animais já receberam nomes, como “Amarelão”, um dos mais conhecidos entre os seguidores.

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No vídeo que viralizou, Enak prepara um frango para o almoço e separa parte da carne para oferecer aos peixes diretamente no rio. Em poucos segundos, vários animais surgem na superfície e disputam os pedaços de comida.

Além do frango, o criador de conteúdo também já mostrou os peixes sendo alimentados com outros itens, como carnes e biscoitos. Em alguns registros, ele chega a entrar na água para interagir ainda mais de perto com os animais.

Nas redes sociais, Enak explica que não costuma pescar nem consumir os peixes com os quais convive. Segundo ele, os animais fazem parte de sua rotina e da conexão que mantém com a natureza amazônica.

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